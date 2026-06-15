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Lane: EZB könnte bei Inflationssorgen Leitzins erneut anheben

16.06.26 16:02 Uhr

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihren Leitzins erneut anheben, trotz der "erfreulichen" Nachricht über ein potenzielles Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran, wie ihr Chefvolkswirt Philip Lane am Dienstag sagte. Die EZB hatte ihren Leitzins in der vergangenen Woche von 2 Prozent auf 2,25 Prozent erhöht und war damit die erste große Zentralbank, die seit Beginn des Nahost-Konflikts Ende Februar ihre Zinsen angehoben hat. Diese Entscheidung fiel, bevor der Iran und die USA am Sonntag mitteilten, dass sie sich auf ein vorläufiges Friedensabkommen geeinigt haben.

Lane erklärte, dass die Energiepreise seit dieser Nachricht zwar gefallen seien, aber nicht bis auf ihr Niveau vor Beginn des Krieges. Eine weitere Anhebung des Leitzinses schloss er nicht aus.

"Ob wir mehr tun oder auf dem neuen Niveau bleiben, wird von den eingehenden Daten abhängen", sagte er.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 10:03 ET (14:03 GMT)