Lane: EZB-Zinserhöhung im Mai scheint angemessen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, hält eine Zinserhöhung im Mai nach aktuellem Stand für angemessen. "Zum jetzigen Zeitpunkt, also zwei Wochen vor dem Termin, würde ich sagen, dass wir die Zinsen im Mai tatsächlich erhöhen sollten", sagte Lane in einem Interview mit Bloomberg TV. Was die EZB dann tatsächlich tue, werde jedoch von den bis dahin zu veröffentlichenden Daten abhängen. "Wir sind gerade in einer Phase extremer Datenabhängigkeit", sagte Lane. Sei der EZB-Einlagensatz auf seinem zyklischen Hoch angekommen, werde er dort wahrscheinlich für längere Zeit bleiben.

April 19, 2023