MÄRKTE ASIEN/Börsen mit Aufschlägen - PBoC senkt Zinsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Donnerstag überwiegend mit Aufschlägen. An den Börsen in Tokio und Hongkong geht es etwas deutlicher nach oben als an den anderen Handelsplätzen, während der Aktienmarkt in Seoul leicht im Minus liegt. Im Fokus stehen Konjunkturdaten und die Zinspolitik der Notenbanken.

Von der Wall Street kamen keine einheitlichen Vorgaben, nachdem die US-Notenbank den Leitzins wie weithin erwartet unverändert belassen hat. Die geldpolitischen Zügel könnten aber dieses Jahr weiter angezogen werden, denn die Notenbanker signalisierten, dass sie zu einer Zinserhöhung im nächsten Monat neigen, falls sich die Wirtschaft und die Inflation nicht stärker abkühlen.

Derweil hat die chinesische Notenbank die mittelfristige Kreditfazilität (MLF) auf 2,65 Prozent von 2,75 Prozent gesenkt. Der Schritt war angesichts der sich verlangsamenden Wirtschaftsentwicklung des Landes erwartet worden, nachdem die People's Bank of China (PBoC) in dieser Woche bereits den siebentägigen Reverse-Repo-Satz um 10 Basispunkte auf 1,9 Prozent gesenkt hatte. Am Markt geht man davon aus, dass die Notenbank am kommenden Dienstag auch die Loan Prime Rate (LPR) absenken wird.

Die chinesischen Börsen zeigen sich mit Aufschlägen. Während der Hang-Seng-Index in Hongkong um 0,8 Prozent vorrückt, steigt der Schanghai-Composite auf dem chinesischen Festland nur moderat um 0,1 Prozent.

Ökonomen sind der Ansicht, dass die Zinssenkungen der PBoC wohl nicht ausreichen, um die nachlassende Wirtschaftsdynamik in China aufzuhalten. Einige Markteilnehmer erwarten daher flankierende wirtschaftspolitische Stützungsmaßnahmen Pekings.

Auch die aktuellen Konjunkturdaten für Mai zeigen, dass sich die Wirtschaftsdynamik der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter verlangsamt. So sind die Einzelhandelsumsätze nur um 12,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, nach einem Anstieg um 18,4 Prozent im April. Und die Industrieproduktion stieg im Mai nur um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, nach 5,6 Prozent im April.

In Tokio setzt der Nikkei-Index mit Aufschlägen von 0,5 Prozent seine seit Freitag andauernde Gewinnserie fort. Die japanischen Exporte sind im Mai unerwartet um 0,6 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten hier einen Rückgang um 1,1 Prozent erwartet. Gegenwind kommt indessen vom Yen, der zum US-Dollar nach der Zinsentscheidung der Fed deutlich nachgibt. Die Blicke richten sich hier nun auch auf die Bank of Japan, die am Freitag über ihre weiter Zinspolitik entscheiden wird.

In Südkorea gibt der Kospi um 0,4 Prozent nach, nach leichten Aufschlägen zu Handelsbeginn. Die Börse in Sydney notiert 0,3 Prozent im Plus. Gute Arbeitsmarktdaten schüren hier jedoch die Sorge, dass die Reserve Bank of Australia die Zinsen weiter anheben könnte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.182,10 +0,3% +2,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.664,22 +0,5% +28,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.608,97 -0,4% +16,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.231,78 +0,1% +4,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.569,31 +0,8% -1,3% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.235,09 +0,5% -1,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.381,28 -0,3% -7,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:40 % YTD

EUR/USD 1,0814 -0,2% 1,0832 1,0793 +1,0%

EUR/JPY 152,63 +0,6% 151,72 151,05 +8,7%

EUR/GBP 0,8555 -0,0% 0,8555 0,8560 -3,3%

GBP/USD 1,2641 -0,2% 1,2663 1,2610 +4,5%

USD/JPY 141,14 +0,8% 140,06 139,94 +7,6%

USD/KRW 1.281,18 +0,6% 1.273,20 1.278,30 +1,5%

USD/CNY 7,1695 +0,1% 7,1638 7,1597 +3,9%

USD/CNH 7,1779 +0,1% 7,1742 7,1677 +3,6%

USD/HKD 7,8263 -0,1% 7,8312 7,8315 +0,2%

AUD/USD 0,6803 +0,1% 0,6795 0,6781 -0,2%

NZD/USD 0,6178 -0,4% 0,6203 0,6160 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 25.028,51 -0,3% 25.112,52 25.873,53 +50,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,99 68,27 -0,4% -0,28 -14,8%

Brent/ICE 72,94 73,2 -0,4% -0,26 -12,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.935,33 1.943,45 -0,4% -8,12 +6,1%

Silber (Spot) 23,47 23,98 -2,1% -0,50 -2,1%

Platin (Spot) 973,95 980,00 -0,6% -6,05 -8,8%

Kupfer-Future 3,82 3,87 -1,4% -0,05 +0,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

