MÄRKTE ASIEN/Erwartung steigender Zinsen drückt Aktienkurse

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit meist deutlichen Verlusten zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Aus dem am späten Mittwoch veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung war hervorgegangen, dass die Fed die Zinsen weiter erhöhen dürfte. Daraufhin waren die US-Anleiherenditen kräftig gestiegen.

Daneben gibt es Befürchtungen, dass sich der Handelsstreit zwischen Peking und Washington verschärfen könnte. US-Finanzministerin Janet Yellen wird sich ab Donnerstag zu einem viertägigen Besuch in China aufhalten, um über eine Reihe von Themen zu sprechen, darunter die Lage der Weltwirtschaft, den Klimawandel und die Schuldenlast ärmerer Länder. Die Ausgangslage für eine Wiederannäherung der USA und Chinas dürfte schwierig sein, nachdem Peking am Montag Exportbeschränkungen für Gallium und Germanium verhängt hat, zwei seltene Metalle, die in der Chipproduktion eine wichtige Rolle spielen.

In Schanghai geht es mit dem Composite-Index um 0,5 Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verliert 3,1 Prozent. Unter den Einzelwerten in Hongkong brechen Huabao International um fast 12 Prozent ein, nachdem ein Executive Director des Unternehmens wegen des Verdachts auf Korruption verhaftet wurde und die Büroräume durchsucht wurden. Huabao ist ein Hersteller von - unter anderem - Duft- und Aromastoffen.

An der Börse in Tokio fällt der Nikkei-225-Index um 1,8 Prozent. Die Furcht vor steigenden Zinsen drückt vor allem Aktien aus den Sektoren Elektronik und Maschinenbau.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.156,10 -1,3% +1,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.726,18 -1,8% +27,8% 08:00

Kospi (Seoul) 2.555,94 -0,9% +14,3% 08:00

Schanghai-Comp. 3.205,97 -0,5% +3,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.522,43 -3,1% -1,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.160,32 -0,8% -1,5% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.384,16 -0,4% -7,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0837 -0,2% 1,0857 1,0898 +1,2%

EUR/JPY 156,17 -0,5% 156,94 157,66 +11,3%

EUR/GBP 0,8535 -0,1% 0,8546 0,8569 -3,6%

GBP/USD 1,2698 -0,0% 1,2704 1,2715 +5,0%

USD/JPY 144,09 -0,3% 144,56 144,65 +9,9%

USD/KRW 1.303,85 +0,0% 1.303,75 1.298,94 +3,3%

USD/CNY 7,2511 +0,1% 7,2475 7,2387 +5,1%

USD/CNH 7,2637 +0,0% 7,2615 7,2479 +4,9%

USD/HKD 7,8185 -0,0% 7,8217 7,8279 +0,1%

AUD/USD 0,6646 -0,1% 0,6656 0,6684 -2,5%

NZD/USD 0,6180 +0,0% 0,6179 0,6197 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 30.474,00 +0,0% 30.467,48 30.812,15 +83,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,67 71,79 -0,2% -0,12 -9,7%

Brent/ICE 76,38 76,65 -0,4% -0,27 -8,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.916,99 1.915,68 +0,1% +1,31 +5,1%

Silber (Spot) 23,09 23,13 -0,1% -0,03 -3,7%

Platin (Spot) 917,15 920,50 -0,4% -3,35 -14,1%

Kupfer-Future 3,73 3,76 -0,8% -0,03 -2,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

