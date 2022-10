MÄRKTE EUROPA/Abwärts - Steigende Zinsen lasten auf Aktien

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten geht es zum Wochenschluss nach unten. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen enttäuscht die laufende Berichtssaison, wie am Freitag zum Beispiel Adidas, teils deutlich. Zum anderen steigen weiterhin die Zinsen, was auf den Bewertungen am Aktienmarkt lastet. Der DAX fällt um 1,5 Prozent auf 12.573 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 1,6 Prozent auf 3.437 Punkte nach.

"Steigende Zinsen sind Gift für die Börse" - dieses altbekannte Motto steht zum Wochenausklang einmal mehr im Zentrum der Überlegungen an den europäischen Börsen und drückt deutlich auf die Kurse. Die Rendite der zweijährigen Bundesanleihe notiert nahe dem Mehrjahreshoch bei 2,17 Prozent. Die Rendite zehnjähriger deutscher Anleihen liegt mit 2,48 Prozent ebenfalls in der Nähe der jüngsten 11-Jahres-Hochs. "Damit werden Festverzinsliche verglichen mit Aktien immer attraktiver", so ein Marktteilnehmer.

In den Fokus tritt damit auch die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche. Die Zinsstrategen der Commerzbank gehen, wie die Mehrheit der Marktteilnehmer, davon aus, dass der EZB-Rat dann die Leitzinsen um weitere 75 Basispunkte anhebt sowie die TLTRO-Konditionen so ändern wird, dass die Geschäftsbanken keine sicheren Gewinne aus den TLTROs erzielen. Mit einer deutlichen Zinsanhebung würde die EZB ihren Willen unterstreichen, eine aus Notenbanksicht sehr gefährliche Entankerung der Inflationserwartungen zu bekämpfen.

DAX-Verfall könnte spannend werden

Daneben steht der kleine Hexentanz, der Verfall der Oktober-Optionen auf Einzelaktien und Indizes im Blick. "Die vier großen heute fälligen DAX-Positionen sind so nah am aktuellen Kursniveau, dass sie das Potenzial haben, den Markt massiv zu bewegen", so ein Marktteilnehmer. Am Mittag notieren alle Stoxx-Branchenindizes mehr oder weniger deutlich im Minus. Dabei ist einmal mehr zu erkennen, dass sich die Investoren eher defensiv vor dem Wochenende positionieren, so halten sich die Sektoren der Pharmawerte wie auch die der Lebensmittelhersteller noch recht gut.

Adidas nach Gewinnwarnung sehr schwach

Nach Drittquartalszahlen und einer erneuten Gewinnwarnung fallen Adidas um knapp 10 Prozent. Während sich die Umsätze im Quartal in etwa im Rahmen der Erwartungen bewegt haben, liegt der operative Gewinn auf EBIT-Basis 6 Prozent unter den Schätzungen von RBC und das Nettoergebnis sogar rund 60 Prozent aufgrund von Einmaleffekten. Die Investmentthese bei Adidas ist in den vergangenen Monaten zunehmend komplexer geworden und bietet den Anlegern wenig kurzfristige Absehbarkeit, wie die Analysten der UBS feststellen. Die anhaltende Underperformance gegenüber der Konkurrenz und der Gegenwind in der Branche gipfelten in mehreren Gewinnwarnungen und dem Abgang des Vorstandsvorsitzenden. Das mögliche Ende der Yeezy-Partnerschaft verstärke die Unsicherheit nun weiter. Die UBS-Analysten erwarten anhaltend branchenweiten Gegenwind für den Sportbekleidungssektor. Das gelte selbst gegenüber den immer noch gut laufenden Marken wie Puma (-6,8%). Es könne davon ausgegangen werden, dass die negative Stimmung bis zum ersten Quartal 2023 anhalten wird, wenn das Abwärtsrisiko für die Schätzungen für 2023 deutlich wird.

Unter Druck stehen im DAX auch Zalando und Deutsche Post, die um 3,5 und 3 Prozent abgeben.

Bei Kering bleibt Gucci das Problemkind

Kering fallen um 3 Prozent, das Sorgenkind bleibt Gucci. Insgesamt hat der Luxuskonzern zwar gute Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Die Umsätze sind laut der Citigroup 3 Prozent über den Schätzungen ausgefallen. Allerdings war das Wachstum auf Nicht-Gucci-Marken zurückzuführen. Gucci habe sich unter den Erwartungen entwickelt. Die Citigroup geht davon aus, dass die Marktschätzungen für das laufende Jahr leicht nach unten revidiert werden.

Auch die Zahlen von L'Oreal können nicht wirklich überzeugen. Zwar sind die bereinigten Umsätze über den Erwartungen ausgefallen, getrieben vor allem vom Bereich Consumer Products. Allerdings entspreche die Entwicklung ohne einem Sondereffekt von 95 Millionen Euro nur den Erwartungen. Hinzu komme, dass sich der Bereich Luxe klar schwächer als erwartet entwickelt habe. Der Kurs fällt um 3 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.435,88 -1,6% -56,97 -20,1%

Stoxx-50 3.381,62 -1,2% -42,68 -11,4%

DAX 12.567,88 -1,6% -199,53 -20,9%

MDAX 22.766,69 -2,2% -506,34 -35,2%

TecDAX 2.714,80 -1,5% -40,43 -30,8%

SDAX 10.695,56 -1,6% -171,69 -34,8%

FTSE 6.885,11 -0,8% -58,80 -6,0%

CAC 5.983,47 -1,7% -103,43 -16,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,49 +0,10 +2,67

US-Zehnjahresrendite 4,28 +0,05 +2,77

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:04 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9739 -0,5% 0,9774 0,9825 -14,3%

EUR/JPY 147,20 +0,2% 146,98 147,12 +12,5%

EUR/CHF 0,9854 +0,3% 0,9833 0,9990 -5,0%

EUR/GBP 0,8770 +0,7% 0,8739 0,8698 +4,4%

USD/JPY 151,21 +0,7% 150,37 149,74 +31,4%

GBP/USD 1,1105 -1,2% 1,1186 1,1295 -17,9%

USD/CNH (Offshore) 7,2718 +0,2% 7,2663 7,2273 +14,4%

Bitcoin

BTC/USD 18.977,41 -0,5% 19.043,57 19.280,29 -59,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 0,00 85,98 -100,0% -85,98 +22,2%

Brent/ICE 92,25 92,38 -0,1% -0,13 +25,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 116,00 127,15 -8,8% -11,15 +97,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.625,09 1.628,13 -0,2% -3,03 -11,2%

Silber (Spot) 18,39 18,73 -1,8% -0,34 -21,1%

Platin (Spot) 907,65 918,18 -1,1% -10,53 -6,5%

Kupfer-Future 3,41 3,43 -0,5% -0,02 -22,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2022 06:40 ET (10:40 GMT)