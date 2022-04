MÄRKTE EUROPA/Aktienanleger mit Blick auf fallende Zinsen mutiger

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem etwas schwächeren Handel am Morgen haben die europäischen Aktienmärkte am Montag im Plus geschlossen. Die Lage wurde insbesondere mit Blick auf die Entwicklungen rund um die Ukraine weiter als labil beschrieben. Wie ein Damoklesschwert hängt ein mögliches Embargo russischer Gaslieferungen nach Europa über dem Markt. Ein solches könnte eine Rezession bei zugleich steigenden Preisen auslösen. Der DAX legte 0,5 Prozent auf 14.518 zu, der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,8 Prozent auf 3.951.

Die Rezessionsanzeichen verdichteten sich derweil. So mahnte der Sentix-Konjunkturindex zur Vorsicht. "Da auch die Lage inzwischen negativ ist, muss vom Beginn einer Rezession ausgegangen werden", urteilte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.

Technologiewerte europaweit gesucht

Für den Sektor der Technologiewerte ging es europaweit nach oben, der Sub-Index im Stoxx-Europe legte um 2,1 Prozent zu. Geht es nach IG-Marktstratege Salah-Eddine Bouhmid, verleitet die inverse Zinsstrukturkurve in den USA die Marktteilnehmer zu glauben, dass die Fed doch nicht so schnell wieder die Zügel anziehe und die Zinsen langsamer stiegen als erwartet. Aber auch für die europäischen Staatsanleihen ging es deutlich nach oben, im Gegenzug fiel die Rendite der Bundesanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren um 5 Basispunkte auf 0,51 Prozent. Nach drei Wochen mit massiv steigenden Zinsen kämen die Käufer zurück an den Markt, hieß es von der DZ Bank. Vor allem die Technologiewerte reagieren extrem zinssensibel, der Sektor stellte mit einem Plus von 2,1 Prozent einen der großen Gewinner in Europa.

Delivery Hero profitiert von Ausblick und Finanzierungslinie

Positiv wurde an der Börse der Ausblick von Delivery Hero gewertet. Das Unternehmen rechnet für 2023 mit einem positiven bereinigten EBITDA. Der Essenslieferant hatte sich zudem eine neue Finanzierungslinie gesichert. Die DZ Bank hielt den Schritt für geeignet, die Sorgen um die Liquiditätslage zu zerstreuen. Die DZ Bank blieb aber weiterhin etwas zurückhaltend, weil das Unternehmen in den vergangenen Jahren mehrmals die eigene strategische Ausrichtung deutlich verändert habe. Für die Delivery-Hero-Aktie ging es um knapp 11 Prozent nach oben.

Positive Studienergebnisse zu Asundexian stützten Bayer (+3,3%). Der Xarelto-Nachfolger gilt als potenzieller Blockbuster. "Die Ergebnisse sind wichtig, weil für Xarelto der Patentschutz in den kommenden Jahren ausläuft", so ein Marktteilnehmer. Bayer hat bei Asundexian in einer ersten Phase-2b-Studie positive Ergebnisse bei Patienten mit Vorhofflimmern und dem Risiko eines Schlaganfalls erzielt.

Telecom Italia standen dagegen unter Druck - der Kurs verlor knapp 2 Prozent. Am Markt hieß es, KKR habe mit einem Rückzug von der Übernahmeabsicht gedroht, wenn der Prozess der Buchprüfung nicht bald beginne. "Das dämpft die Übernahmefantasie", so ein Händler.

Für die Aktie von Nordex ging es um 5,2 Prozent nach unten, nachdem der Windturbinenhersteller jüngst Ziel eines Cyber-Angriffs gewesen war. Von der Abschaltung der Systeme können "Kunden, Mitarbeiter und andere Stakeholder" betroffen sein. Aareal schossen um gut 8 Prozent nach oben, nachdem es Spekulationen über ein erneutes Gebot gegeben hatte.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 3.951,12 +32,44 +0,8% -8,1%

Stoxx-50 3.774,50 +39,24 +1,1% -1,2%

Stoxx-600 462,19 +3,85 +0,8% -5,3%

XETRA-DAX 14.518,16 +71,68 +0,5% -8,6%

FTSE-100 London 7.558,92 +21,02 +0,3% +2,1%

CAC-40 Paris 6.731,37 +47,06 +0,7% -5,9%

AEX Amsterdam 737,80 +9,80 +1,3% -7,5%

ATHEX-20 Athen 2.166,60 +10,83 +0,5% +1,1%

BEL-20 Brüssel 4.227,34 +27,33 +0,7% -1,9%

BUX Budapest 45.397,52 +362,73 +0,8% -10,5%

OMXH-25 Helsinki 4.921,72 +6,87 +0,1% -11,8%

ISE NAT. 30 Istanbul 2.576,99 +76,28 +3,1% +27,3%

OMXC-20 Kopenhagen 1.769,63 -4,20 -0,2% -5,1%

PSI 20 Lissabon 5.988,12 +12,45 +0,2% +7,7%

IBEX-35 Madrid 8.520,80 +17,10 +0,2% -2,2%

FTSE-MIB Mailand 25.175,86 +12,56 +0,0% -8,0%

RTS Moskau 1.051,68 +18,10 +1,8% -34,1%

OBX Oslo 1.149,34 -5,59 -0,5% +7,6%

PX Prag 1.372,73 -0,61 -0,0% -3,7%

OMXS-30 Stockholm 2.136,44 +16,83 +0,8% -11,7%

WIG-20 Warschau 2.157,79 -7,02 -0,3% -4,8%

ATX Wien 3.308,07 -12,29 -0,4% -13,6%

SMI Zürich 12.340,87 +161,79 +1,3% -4,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,50 -0,05 +0,68

US-Zehnjahresrendite 2,41 +0,03 +0,90

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:14 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0987 -0,5% 1,1041 1,1038 -3,4%

EUR/JPY 134,88 -0,3% 135,51 135,53 +3,1%

EUR/CHF 1,0176 -0,4% 1,0228 1,0224 -1,9%

EUR/GBP 0,8380 -0,5% 0,8415 0,8421 -0,3%

USD/JPY 122,77 +0,2% 122,73 122,78 +6,7%

GBP/USD 1,3112 +0,0% 1,3122 1,3107 -3,1%

USD/CNH (Offshore) 6,3734 +0,1% 6,3714 6,3689 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 45.662,54 -2,4% 46.196,57 46.604,00 -1,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 101,33 99,27 +2,1% 2,06 +37,0%

Brent/ICE 106,36 104,39 +1,9% 1,97 +38,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.932,98 1.925,30 +0,4% +7,68 +5,7%

Silber (Spot) 24,50 24,64 -0,5% -0,13 +5,1%

Platin (Spot) 991,62 986,95 +0,5% +4,67 +2,2%

Kupfer-Future 4,81 4,69 +2,5% +0,12 +8,0%

