MÄRKTE EUROPA/Aufwärtstrend intakt - Steigende Zinsen helfen Banken

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Europa hält der Aufwärtstrend am Donnerstagmittag an. Bereits den dritten Tag in Folge geht es für DAX & Co nach oben. Die Entwicklung der Anleiherenditen löst derweil den Handelskonflikt zwischen den USA und China als Topthema zunehmend ab.

Der DAX notiert 0,3 Prozent höher bei 12.259 Punkten. Der bankenlastigere Euro-Stoxx-50 legt stärker um 0,5 Prozent auf 3.386 zu. Am Anleihemarkt liegen die Kurse etwas höher, die Renditen sinken also leicht. Die deutsche Zehnjahresrendite liegt bei 0,48 Prozent. Am Nachmittag könnten Impulse vom Konjunkturindex aus Philadelphia ausgehen. Daneben gilt das Augenmerk möglichen Neuigkeiten vom EU-Gipfel in Salzburg zum Thema Brexit.

Spannend werde es, wenn die Schlüsselmarke bei den zehnjährigen deutschen Renditen bei 0,50 Prozent überschritten werde, heißt es mit Blick auf die steigenden Renditen. In den USA liege diese Obergrenze bei etwa 3,10 Prozent. Die zweijährige US-Rendite ist mit 2,79 Prozent mittlerweile auf dem höchsten Stand seit 2008 angekommen.

"Bei den Aktien führt das zunächst einmal zu einer klaren Marktaufspaltung", erläutert ein Händler. Zinsreagible Branchen seien die Verlierer. Dazu gehören beispielsweise Versorger-, Telekom- und Immobilienwerte. Auf der Gewinnerseite finden sich dann oft Aktien aus dem Banken- und Versicherersektor, wo ein höheres Zinsniveau das Geschäft erleichtert. Der europäische Index der Bankenwerte legt um 1,4 Prozent zu, der Telekom-Sektor notiert dagegen unverändert.

Tom Tailor weiter auf Talfahrt

In der dritten deutschen Reihe brechen Tom Tailor um 16 Prozent ein. Bereits am Dienstag war das Papier stark unter Druck geraten, nachdem der Online-Modehändler Zalando wegen des langen und heißen Sommers eine Gewinnwarnung ausgesprochen hatte. Ähnliches kam nun am Vorabend von Tom Tailor. Sowohl beim Umsatz als auch bei der operativen Marge werden die Hamburger ihre ursprüngliche Zielsetzung deutlich verfehlen.

Auch Südzucker macht der Sommer zu schaffen. Daneben leidet das Unternehmen weiter unter dem schwierigen Marktumfeld für Zucker nach Aufgabe der Zuckerverordnung. Das SDAX-Unternehmen hat die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr deshalb deutlich gesenkt. Die Aktie verliert darauf 6,7 Prozent.

Eine überdurchschnittliche Entwicklung innerhalb des etwas festeren Rohstoffsektors zeigen Rio Tinto. Der Bergbaukonzern kauft für 1,9 Milliarden Dollar weitere Aktien zurück. Für die Aktie geht es um 1,9 Prozent nach oben.

Nach der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen und eines Aktienrückkaufs steigen Rocket Internet um 1 Prozent. "Die Zahlen sind schwer vergleichbar", sagt ein Händler, die Stimmung profitiere aber vom Aktienrückkauf. Rocket Internet will bis zu 5,5 Millionen Aktien für bis zu 150 Millionen Euro zurückkaufen.

Die Diageo-Aktie zeigt sich mit einem Plus von 1 Prozent unbeeindruckt von der Warnung höherer negativer Schwellenländer-Währungseinflüsse. Laut den Analysten von AJ Bell zeigt die Warnung das Dilemma multinationaler Konzerne. Um das Wachstum zu sichern, müssten sie sich in andere Regionen ausbreiten - mit den damit verbundenen Währungsrisiken. Allerdings sei dies für Diageo langfristig die richtige Strategie, so die Analysten.

Im TecDAX knickt der Kurs von Nemetschek ohne neue Nachrichten um 9,2 Prozent ein. Wirecard geben um 4,8 Prozent nach. "Die Hausse bei den Technologiewerten beginnt zu wackeln", sagt ein Händler. "Bei vielen Titeln haben die Anleger viel Speck dran und nehmen Gewinne mit".

Norwegen erhöht die Zinsen - Krone fällt

Norwegen steht mit der Zinsentscheidung im Blick der Märkte. Die norwegische Notenbank hat wie erwartet erstmals seit 2011 die Leitzinsen erhöht um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent. Die Norwegische Krone gibt darauf nach. "Die Notenbank schaut stärker auf das Wachstum als auf die Inflation", sagt Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Die Inflation sei zwar zuletzt mit 3,4 Prozent deutlich über das Ziel von 2 Prozent hinausgeschossen, der Zinsausblick sei aber dennoch moderat und signalisiere den nächsten Zinsschritt erst im ersten Quartal 2019. Eine Zinserhöhung im Dezember sei unwahrscheinlicher geworden: "Und das drückt auf die Krone", so Nguyen.

Der Dollar schwächelt derweil leicht. Euro und Pfund ziehen etwas an.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.391,04 0,67 22,48 -3,22

Stoxx-50 3.036,55 0,51 15,30 -4,45

DAX 12.276,34 0,47 57,32 -4,96

MDAX 26.299,96 0,19 51,02 0,38

TecDAX 2.827,03 -1,39 -39,99 11,78

SDAX 12.205,34 -0,09 -10,99 2,68

FTSE 7.345,76 0,20 14,64 -4,64

CAC 5.430,91 0,69 37,18 2,23

Bund-Future 158,65 -0,04 1,61

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:22 Mi, 17:10 % YTD

EUR/USD 1,1715 +0,36% 1,1686 1,1678 -2,5%

EUR/JPY 131,48 +0,32% 131,07 131,16 -2,8%

EUR/CHF 1,1315 +0,20% 1,1298 1,1302 -3,4%

EUR/GBP 0,8857 -0,27% 0,8890 0,8876 -0,4%

USD/JPY 112,23 -0,04% 112,15 112,31 -0,4%

GBP/USD 1,3227 +0,63% 1,3146 1,3156 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 6.406,88 -0,5% 6.407,43 6.349,13 -53,1%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,53 -0,53 0,09

Deutschland 10 Jahre 0,48 0,49 0,05

USA 2 Jahre 2,80 2,80 0,91

USA 10 Jahre 3,07 3,07 0,66

Japan 2 Jahre -0,11 -0,11 0,03

Japan 10 Jahre 0,11 0,12 0,07

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,42 71,12 +0,4% 0,30 +21,6%

Brent/ICE 79,48 79,40 +0,1% 0,08 +24,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.203,23 1.204,03 -0,1% -0,80 -7,7%

Silber (Spot) 14,24 14,25 -0,0% -0,00 -15,9%

Platin (Spot) 823,70 824,00 -0,0% -0,30 -11,4%

Kupfer-Future 2,70 2,71 -0,4% -0,01 -19,3%

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2018 06:38 ET (10:38 GMT)