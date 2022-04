MARKT USA/Minus zur Eröffnung - Zinsen dominieren weiter

Mit Abgaben dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Der Future auf den S&P-500 gibt aktuell um 0,5 Prozent nach. Die weiter steigenden Zinsen bleiben das Hauptthema am Markt. Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen legt erneut zu und notiert aktuell bei 2,75 Prozent - nach 2,70 Prozent am Freitagabend. Zudem deutet sich nicht nur eine kräftige Straffung der Geldpolitik mittels Zinsanhebungen durch die US-Notenbank zur Bekämpfung der Inflation an, sondern auch eine Verkleinerung der Bilanz. Dem Markt wird auf diesem Wege Liquidität entzogen, was einer weiteren Straffung gleichkommt.

Die weiter steigenden Marktzinsen dürften vor allem den Technologiesektor weiter belasten. Für den Nasdaq-Future geht es um weitere 1,0 Prozent abwärts. Der Nasdaq-Composite hatte in der Vorwoche 3,9 Prozent eingebüßt.

Mit Spannung werde vor diesem Hintergrund auch auf die am Dienstag anstehenden Inflationsdaten aus den USA für März gewartet. Volkswirte erwarten hier im Schnitt eine Inflationsrate von 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat - abermals höher als im Februar, als die Inflation bereits 7,9 Prozent erreicht hatte. Dies dürfte die Fed in ihrem eingeschlagenen Kurs bestärken. Zu Wochenbeginn stehen dagegen keine wichtigen Daten auf der Agenda.

Im Fokus bleibt auch der Ukraine-Krieg, wo sich weiterhin keine Entspannung andeutet. Vor diesem Hintergrund wird unter anderem nach Brüssel geschaut, wo sich am Nachmittag die EU-Außenminister treffen, um über ein mögliches Ölembargo gegen Russland zu beraten. Ein solches konnte bislang wegen der teils hohen Abhängigkeiten von russischem Öl noch nicht umgesetzt werden.

Bei den Einzelwerten geht es vorbörslich für die Twitter-Aktie um 4 Prozent abwärts. Tesla-Gründer Elon Musk wird doch nicht in den Twitter-Aufsichtsrat einziehen. Musk sollte demnach bereits am Samstag den Posten übernehmen, habe sich jedoch am Samstagmorgen dagegen entschieden. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Musk 9,2 Prozent der Anteile an Twitter gekauft hatte und damit größter Aktionär wurde. In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hatte Musk angegeben, dass diese Beteiligung "passiv" sein werde. Er beabsichtige nicht, Einfluss auf wichtige strategische Entscheidungen zu nehmen.

Moderna verlieren 1,5 Prozent. Der Konzern hat eine Charge von 764.900 Dosen seines Covid-19-Impfstoffs in Europa zurückgerufen, nachdem in einem durchstochenen Fläschchen Fremdkörper gefunden worden waren. Dosen aus dem durchstochenen Fläschchen wurden nicht verabreicht, und das Unternehmen hat bei Personen, die Dosen aus der zurückgerufenen Charge erhalten haben, keine Sicherheitsbedenken festgestellt.

April 11, 2022