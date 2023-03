Muller: EZB muss Zinsen weiter erhöhen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen aus Sicht des estnischen EZB-Ratsmitglieds Madis Muller weiter erhöhen. "Wenn man sich ansieht, wie schnell und stark die Zinssätze in weniger als einem Jahr angehoben wurden, wage ich zu behaupten, dass der größte Teil davon hinter uns liegt", sagte Müller am Donnerstag in einem Interview mit Raadio 2, wie Bloomberg berichtet. Nun müsse man sich den höheren Zinsen anpassen und mit ihnen fertig werden. "Wir müssen die Inflation in den Griff bekommen, wir müssen weiterarbeiten, bis wir das Vertrauen haben, dass wir der Inflation das Rückgrat gebrochen haben", sagte Muller.

March 23, 2023 07:39 ET (11:39 GMT)