Kampf gegen Inflation: EZB stockt Leitzins erneut auf

Im Kampf gegen hohe Inflationsraten hat die Europäische Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 Prozent angehoben.

Bereits im Vorfeld wurde erwartet, dass die EZB erneut an der Zinsschraube dreht. Unklar war jedoch, ob um 0,25 oder gar nochmals um 0,5 Prozentpunkte. Seit Juli vergangenen Jahres hat die EZB nun sieben Mal in Folge die Zinsen im Euroraum erhöht.

Der Einlagensatz wurde ebenso wie erwartet um 0,25 Prozent auf 3,25 Prozent erhöht. Der Spitzenrefinanzierungssatz beläuft sich nach einer Steigerung um ebenfalls 25 Basispunkte nun auf 4,0 Prozent.

Fed erhöht Leitzins am Vorabend

Die Federal Reserve hob ihren Leitzins zur Bekämpfung der hohen Verbraucherpreise am Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte an - es war die zehnte Erhöhung in Folge. Auf eine Zinspause bei den kommenden Sitzungen wollte sich die Notenbank der größten Volkswirtschaft der Welt nicht festlegen.

"Unsere Geldpolitik hängt von den kommenden Entwicklungen ab", sagte Fed-Chef Jerome Powell. Er stellte klar: "Wir sind bereit, noch mehr zu tun, falls eine geldpolitische Straffung geboten sein sollte." Deutlicher wurde er bei der Frage, ob absehbar Zinssenkungen möglich seien. Das sei aktuell keine Option, betonte Powell. "Dies könnte jetzt die letzte Zinserhöhung im aktuellen Zyklus gewesen sein", schrieb Friedrich Heinemann, Ökonom beim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Zwar sei die Fed wie die EZB mit einer hartnäckig hohen Kerninflation konfrontiert. Allerdings helfe der Fed derzeit unter anderem die Bankenkrise.

