Nagel: EZB sollte bei unverändertem Ausblick Zins im Juni anheben

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihren Leitzins nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel im Juni anheben müssen, sofern sich der Ausblick nicht deutlich ändert. "Aus heutiger Sicht entwickelt sich die Situation weniger günstig als im früheren Basisszenario", erklärte er laut Bloomberg-Bericht in per E-Mail übermittelten Kommentaren am Freitag. "Dies macht es umso angemessener, dass der EZB-Rat im Juni reagiert, falls sich der Ausblick nicht spürbar verbessert." Die EZB hatte ihren Leitzins am Donnerstag unverändert gelassen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte aber deutliche Hinweise auf einen Zinsschritt im Juni gegeben.

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May 01, 2026 04:35 ET (08:35 GMT)