DAX23.648 +1,2%ESt505.435 +1,2%Top 10 Crypto16,35 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.110 +0,6%Euro1,1838 +0,2%Öl67,51 -0,6%Gold3.671 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 PUMA 696960 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Top News
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
IonQ-Aktie mit Kurssprung: Zusammenarbeit mit dem Energieministerium soll Quantentechnologie im All voranbringen IonQ-Aktie mit Kurssprung: Zusammenarbeit mit dem Energieministerium soll Quantentechnologie im All voranbringen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Norwegens Notenbank senkt Leitzins auf 4,0 Prozent

18.09.25 10:33 Uhr

OSLO (dpa-AFX) - Die Notenbank von Norwegen hat den Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent reduziert, teilte die Zentralbank am Donnerstag in Oslo mit. Analysten hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins im Juni um 0,25 Punkte gesenkt. Die Währungshüter begründeten den aktuellen Zinsschritt mit einer unsicheren Wirtschaftslage.

Wer­bung

Im Vergleich zu anderen großen Notenbanken haben die Norweger den Leitzins nach dem Ende der großen Inflationswelle kaum gesenkt. Seit etwa zwei Jahren lag er nicht mehr unter der Marke von vier Prozent. Hintergrund ist die Inflation, die in Norwegen im Vergleich zu anderen Industriestaaten weiterhin hoch ist.

Die Notenbank hob hervor, dass die Teuerung weiter über dem angestrebten Ziel von zwei Prozent liege. Zuletzt war die Inflationsrate in Norwegen im August gestiegen, auf 3,5 Prozent. Die Teuerung ist damit deutlich stärker als in der Eurozone mit einer Inflationsrate von nur 2,0 Prozent. Der geldpolitische Ausschuss vertrete die Auffassung, dass eine restriktive Geldpolitik "weiterhin erforderlich ist".

Allerdings sind die Konjunkturaussichten "ungewiss", heißt es weiter in der Stellungnahme der Notenbank. Sollte sich die Konjunktur im Großen und Ganzen wie derzeit prognostiziert entwickeln, dürfte der Leitzins im Laufe des kommenden Jahres weiter gesenkt werden.

Wer­bung

Die norwegische Krone reagierte im Handel mit dem US-Dollar kaum auf die Zinsentscheidung./jkr/jsl/men