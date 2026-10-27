Zinspause der Fed ist fast sicher? Warum dieser unscheinbare Index Anlegern viel mehr verrät

Notenbank-Radar

27.10.26 10:41 Uhr

An der Zinspause am Mittwoch zweifelt kaum jemand, doch ein unscheinbarer Index aus Chicago verrät womöglich mehr über den Kurs der Fed als der Leitzins selbst.

• Trotz Pause bei den Zinsanpassungen deutet die Analyse auf weiterhin lockere Finanzbedingungen hin, die eine weitere Zinserhöhung im Dezember wahrscheinlich machen.

• Die Fed wird den Leitzins voraussichtlich am Mittwoch unverändert lassen, wobei die Marktteilnehmer vor allem auf die Äußerungen von Warsh zu den Finanzbedingungen achten.

Die Fed dürfte den Leitzins am Mittwoch nicht antasten

Entscheidend ist, wie Warsh die weiterhin lockeren Finanzbedingungen bewertet

Ein falkenhafter Ton könnte die Zinsen treiben und Aktien belasten

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Die US-Notenbank Fed wird ihren Leitzins am Mittwoch aller Voraussicht nach unverändert lassen, für die Märkte zählt deshalb weniger die Entscheidung selbst als die Botschaft, die Fed-Chef Kevin Warsh zu den Finanzierungsbedingungen in der US-Wirtschaft sendet. Am Terminmarkt gilt eine Zinserhöhung an diesem Mittwoch nur als Außenseiterszenario mit einer Wahrscheinlichkeit von rund zehn Prozent. Auch unter Volkswirten herrscht weitgehend Einigkeit: In einer Reuters-Umfrage unter 100 Ökonomen rechnen 94 mit einer Pause, wie KitCo berichtet. Die Entscheidung wird um 19:00 Uhr MEZ veröffentlicht, eine halbe Stunde später tritt Warsh vor die Presse.

Nach der Zinserhöhung im September legt die Fed eine Pause ein

Im September hatte die Fed den Leitzins einstimmig um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben, die erste Erhöhung seit 2023 und der erste Zinsschritt unter Warsh überhaupt. Dass es dabei nicht bleiben soll, zeigt das Protokoll der Septembersitzung, das die Fed am 7. Oktober veröffentlichte. Demnach hielten die meisten Teilnehmer eine weitere Anhebung bis zum Jahresende für wahrscheinlich angemessen, eine kleine Minderheit stellte sogar Zinsschritte im Oktober und im Dezember in Aussicht. Einen festen Plan für die Oktobersitzung lässt das Protokoll allerdings nicht erkennen. Die Notenbanker betonten, jede Sitzung unvoreingenommen anzugehen und von den eingehenden Daten abhängig zu entscheiden.

Die Ökonomen setzen deshalb klar auf den Dezember: Alle 100 Befragten der Reuters-Umfrage erwarten eine Anhebung bei der Sitzung im Dezember. Goldman Sachs rechnet ebenfalls mit einer Pause im Oktober und einem zweiten Zinsschritt im Dezember, so investing.com.

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Das eigentliche Signal steckt in den Finanzbedingungen

Wer verstehen will, wohin die Fed steuert, sollte deshalb nicht bloß auf den Zinssatz blicken, sondern auf die Finanzbedingungen. So argumentiert Michael Kramer, Gründer des Vermögensverwalters Mott Capital Management, in einer Analyse für MarketWatch. Sein Gradmesser ist der National Financial Conditions Index der Chicago Fed. Er steht bei minus 0,50 und damit auf einem historisch niedrigen Niveau. Werte unter null signalisieren lockere Bedingungen, ein Anstieg Richtung null zeigt eine Straffung an. Zwar haben sich die Bedingungen etwas verschärft, restriktiv sind sie nach diesem Maßstab aber noch lange nicht.

Brisant wird das durch Warshs eigene Begründung für die Septembererhöhung. Er hatte den Schritt damals als Rücknahme eines Teils der geldpolitischen Unterstützung beschrieben. Nach Kramers Lesart misst die Fed ihren Erfolg damit selbst an den Finanzbedingungen. Sind diese weiterhin zu locker, um die Inflation zurück zum Ziel zu bringen, spricht aus dieser Logik vieles für weitere Erhöhungen. Gemessen am geringen Straffungseffekt hätte die Fed sogar schon an diesem Mittwoch nachlegen müssen, auch wenn das kaum jemand erwartet.

Warum die Kreditaufschläge den Ausschlag geben

Ein wesentlicher Grund für die anhaltend lockeren Bedingungen sind laut Kramer die niedrigen Risikoaufschläge bei Hochzinsanleihen. Sie sind zwar gestiegen, liegen aber weiterhin auf einem vergleichsweise geringen Niveau. Das erkläre auch, warum sich der Aktienmarkt bislang wenig um die Gefahr eines neuen Zinserhöhungszyklus schert. Kippt diese Ruhe, weil Investoren angesichts steigender Zinserwartungen Kreditrisiken neu bewerten, weiten sich die Aufschläge aus. Erfahrungsgemäß zieht dann auch die Schwankungsbreite am Aktienmarkt an.

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Was ein falkenhafter Warsh für Aktien bedeuten würde

Für Aktien ist das Szenario klar umrissen. Der S&P 500 hat sich historisch meist gegenläufig zum Index der Chicago Fed entwickelt: Steigende Kurse gingen mit lockerer werdenden Bedingungen einher. Signalisiert Warsh, dass die Straffung noch nicht weit genug reicht, dürften die Märkte zusätzliche Zinserhöhungen einpreisen. Steigende Renditen, breitere Kreditaufschläge und höhere Volatilität wären die Folge, ein Umfeld, das nach Jahren mit deutlich gestiegenen KGVs vor allem hoch bewertete Werte unter Druck setzen könnte.

Wie ernst die Fed ihren Kurs meint, zeigt sich womöglich schon am Donnerstag. Dann stehen die Kerndaten der PCE-Inflation für September an, erwartet wird ein Anstieg auf 3,1 Prozent nach 3,0 Prozent im August. Fällt die Teuerung höher aus und hat Warsh am Vorabend die Finanzbedingungen als zu locker eingestuft, dürfte die Dezembersitzung endgültig zur Formsache werden.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.