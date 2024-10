Panetta (EZB): Leitzins noch weit von neutralem Niveau entfernt

Von Paul Hannon

NEW YORK (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank muss ihren Leitzins möglicherweise auf ein Niveau senken, das die Wirtschaft anregt, wie der italienische Zentralbankchef Fabio Panetta am Mittwoch bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds sagte. Erst in der Vorwoche hatte die EZB erstmal seit 2011 das zweite Mal in direkter Folge den Leitzins gesenkt und dabei betont, dass die Kreditkosten weiterhin restriktiv seien. Weil sich die Aussichten für die Wirtschaft des Euroraums verschlechtert haben, beschleunigte sich auch das Tempo der Zinssenkungen, so dass die EZB den neutralen Zinssatz, bei dem sie weder bremsend noch stimulierend wirkt, wahrscheinlich früher als bisher erwartet erreichen wird.

Panetta sagte nun, der Leitzins sei noch "weit entfernt" vom neutralen Niveau. Die politischen Entscheidungsträger müssten möglicherweise noch weiter gehen, wenn die Inflation unter ihr 2-Prozent-Ziel zu fallen drohe. "Angesichts der schwachen Konjunktur würde ich nicht davon ausgehen, dass wir beim neutralen Zinssatz stehen bleiben müssen", so Panetta in Washington, D.C.

Am Dienstag hatten bereits andere EZB-Vertreter angedeutet, dass bei den kommenden Sitzungen größere Zinssenkungen möglich seien, nachdem die drei jüngsten Senkungen jeweils 25 Basispunkte betragen hatten.

