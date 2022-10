Polen: Notenbank hebt Leitzins überraschend nicht weiter an

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die polnische Notenbank hat ihren Leitzins überraschend nicht weiter angehoben. Er verharre bei 6,75 Prozent, teilte sie am Mittwoch in Warschau mit. Analysten hatten hingegen eine Anhebung auf 7,00 Prozent erwartet. Zuvor hatte die Notenbank ihren Leitzins elfmal in Folge angehoben, um gegen die hohe Inflation anzugehen.

Die Jahresinflationsrate war im September mit 17,2 Prozent auf den höchsten Stand seit 26 Jahren gestiegen. Dies hatte die Erwartung auf weitere Zinserhöhungen verstärkt.

Offenbar ist die schwächelnde Wirtschaft stärker in den Fokus gerückt. Das Wirtschaftswachstum habe sich im dritten Quartal weiter abgeschwächt, heißt es in einem Kommentar der Notenbank. Der Ausblick sei sehr unsicher. Künftige Entscheidungen hingen von der Entwicklung in der Ukraine und den Konjunkturdaten ab.

Der polnische Sloty geriet nach der Entscheidung zu Euro und US-Dollar unter Druck.