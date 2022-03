ROUNDUP 3: US-Notenbank erhöht erstmals seit Corona-Krise den Leitzins

(Neu: Aussagen Powell, Analystenstimmen)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die hohe Inflation hat in den USA die Zinswende eingeläutet: Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erhöht erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ihren Leitzins wieder. Der wichtige Zinssatz für die weltgrößte Volkswirtschaft steigt um 0,25 Prozentpunkte und liegt damit nun in der Spanne von 0,25 bis 0,5 Prozent, wie die Zentralbank am Mittwoch mitteilte. Die Notenbank gehe davon aus, dass "anhaltende Erhöhungen des Leitzinses angemessen sein werden", hieß es. Die Kehrtwende der Geldpolitik war wegen der seit Monaten anhaltend sehr hohen Inflationsrate erwartet worden.

Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die USA seien "sehr unsicher", heißt es in der Mitteilung der Fed. Kurzfristig dürften sie einen Aufwärtsdruck auf die Inflation erzeugen. Gleichzeitig sollte das Wirtschaftswachstum belastet werden.

Notenbankchef Jerome Powell betonte, die Zentralbank habe eine "Verpflichtung", den Anstieg der Preise zu bekämpfen. "Wir haben die Werkzeuge, die wir brauchen, und wir werden sie nutzen", sagte er. Es gebe einen klaren Plan, den Leitzins "im Laufe des Jahres stetig zu erhöhen", so Powell. Voraussichtlich schon bei der nächsten Sitzung im Mai solle zudem ein Plan bekanntgegeben werden, die durch Corona-Hilfsprogramme angeschwollene Bilanz der Fed zu reduzieren, sagte er. Dadurch würde dem Markt weiter Liquidität entzogen, was in der Wirkung etwa einem weiteren Zinsschritt entspräche. Falls die Inflationsentwicklung noch schnelleres Handeln verlangen sollte, "dann tun wir es", sagte er.

Einer neuen Fed-Prognose zufolge ist in diesem Jahr mit mehreren Zinserhöhungen zu rechnen. Im Dezember waren die Entscheider der Fed im Durchschnitt noch davon ausgegangen, dass der Leitzins im Laufe des Jahres auf 0,9 Prozent steigen würde - nun gehen sie von 1,9 Prozent bis Ende dieses Jahres und sogar 2,8 Prozent im kommenden Jahr aus.

Powell erklärte, Wirtschaft und Arbeitsmarkt seien derzeit so stark, dass sie die höheren Zinsen verkraften würden. "Das Beste, was wir für einen starken Arbeitsmarkt tun können, ist es, für einen langen Aufschwung zu sorgen - und das ist nur möglich in einem Umfeld von Preisstabilität", sagte Powell nach der Zinsentscheidung vor Journalisten. Mittelfristig strebt die Zentralbank eine durchschnittliche Inflationsrate von rund 2 Prozent an.

In der am Mittwoch vorgelegten Prognose rechnet die Fed für das laufende Jahr nun mit einer deutlich höheren Inflationsrate als noch vor drei Monaten. Die Teuerungsrate soll trotz der geplanten Erhöhungen des Leitzinses Ende 2022 bei 4,3 Prozent liegen, eine Steigerung von 1,7 Prozentpunkten gegenüber der Prognose vom Dezember. Die Fed musste ihre Prognosen zur Inflationsentwicklung seit Beginn der Corona-Pandemie bereits mehrfach nach oben korrigieren.

Eine Herausforderung für die US-Zentralbank ist es dabei, dass sie die Ursachen der Preissteigerungen nur begrenzt beeinflussen kann. Die Unterbrechungen globaler Lieferketten und steigende Energiepreise etwa reagieren nicht direkt auf den US-Leitzins. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine wiederum dürfte Experten zufolge zu neuen Problemen der Lieferketten führen, genauso wie weitere Corona-Lockdowns in China - wie jüngst in der Metropole Shenzhen.

Die Fed ist den Zielen der Preisstabilität und Vollbeschäftigung verpflichtet. Inzwischen brummt die Wirtschaft wieder, und der Arbeitsmarkt entwickelt sich sehr positiv. Die Arbeitslosenquote war zuletzt auf niedrige 3,8 Prozent gefallen. Viele Firmen klagen bereits über einen Mangel an Arbeitskräften. Die Verbraucherpreise hingegen waren im Februar im Vergleich zum Vorjahr um knapp 8 Prozent gestiegen, das war der höchste Wert seit 40 Jahren. Fed-Chef Powell betonte mehrfach, wie eng der US-Arbeitsmarkt sei. Das Verhältnis von offenen Jobs zu Arbeitslosen sei geradezu ungesund hoch.

Die Fed korrigierte am Mittwoch ihre Wachstumsprognose deutlich nach unten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll demnach um 2,8 Prozent wachsen, das wären 1,2 Prozentpunkte weniger als noch im Dezember angenommen. Im Vorjahr war die Wirtschaft im Zuge der Erholung von der Corona-Krise noch um starke 5,7 Prozent gewachsen. In Bezug auf den Arbeitsmarkt blieb die Fed optimistisch: Bis Jahresende soll die Arbeitslosenquote weiter auf 3,5 Prozent fallen.

Angesichts der guten Wirtschaftsentwicklung und der hohen Inflation hatte die Fed schon Ende vergangenen Jahres eine wichtige Kehrtwende eingeleitet: Weg von den erheblichen Hilfsprogrammen zum Kampf gegen die Corona-Krise und hin zu einer strafferen Geldpolitik. Monatliche Wertpapierkäufe von bis zu 120 Milliarden Dollar, um den Finanzmärkten Liquidität zu verschaffen und die Konjunktur zu stützen, liefen nach einer Drosselung bereits in diesem Monat aus. Dies galt als Vorausbedingung für die erste Leitzinserhöhung.

"Angesichts des immer bedrohlicher anschwellenden Inflationsdrucks in den USA war es höchste Zeit, dass die US-Notenbank eine Normalisierung ihrer Geldpolitik eingeleitet hat", kommentierte Elmar Völker, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Da der Preisdruck durch die Folgen des Ukraine-Kriegs zusätzlich befeuert werden dürfte, ist es wahrscheinlich, dass in relativ zügiger Abfolge weitere Leitzinsanhebungen hinzukommen.

Auch Europas Währungshüter steuern inzwischen auf ein Ende ihrer ultralockeren Geldpolitik zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) fährt ihre milliardenschweren Anleihenkäufe früher zurück als geplant und stellt deren Ende im Sommer in Aussicht. Wann die Zinsen im Euroraum nach jahrelangem Rekordtief wieder steigen werden, ist noch unklar.

Der Euro legte trotz der Leitzinsanhebung der Fed zu und stieg auf ein Tageshoch von 1,1047 US-Dollar. Die Kurse von US-Staatsanleihen gaben etwas nach. Die US-Aktienmärkte legten zu.