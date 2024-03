ROUNDUP: US-Notenbank bestätigt Leitzins und signalisiert drei Lockerungen 2024

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinsen erneut stabil gehalten und für 2024 drei Lockerungen signalisiert. Der Leitzins verharre in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent, gab die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington bekannt. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung ganz überwiegend erwartet.

Auch auf den vorherigen Sitzungen hatte die Fed ihre Zinsen nicht verändert. Zuletzt war die Zinsspanne im Juli um 0,25 Prozentpunkte angehoben worden. Im Kampf gegen die Inflation haben die Währungshüter die Zinsen stark erhöht. Im März 2022 hatte der Leitzins noch zwischen null und 0,25 Prozent gelegen. Da die Teuerung mittlerweile wieder nach unten deutet, bietet sich der Zentralbank zunehmend Spielraum für geldpolitische Lockerungen.

Im laufenden Jahr scheinen die Währungshüter weiter mit drei Zinssenkungen zu planen. Das legen neue Zinsprognosen der Notenbanker nahe, die nach der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses veröffentlicht wurden. Allerdings rechnen die Zentralbanker für die kommenden beiden Jahre mit etwas höheren Leitzinsen als bisher.

Die wirtschaftliche Entwicklung wird für die Jahre 2024 bis 2026 durchgängig besser bewertet, die entsprechenden Wachstumsprognosen wurden angehoben. Die Erklärung zum Zinsentscheid wurde nur geringfügig angepasst. Nach wie vor ist von einer soliden Wirtschaftsentwicklung und einem starken Arbeitsmarkt die Rede. Die Inflation sei weiter zurückgegangen./bgf/mis