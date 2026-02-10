DAX24.885 -0,4%Est506.023 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 -3,0%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.080 -3,1%Euro1,1916 +0,2%Öl69,59 +0,7%Gold5.052 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 TUI TUAG50 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX entfernt sich von 25.000 Punkten -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Moderna, Robinhood, TKMS im Fokus
Top News
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy
MDAX-Papier TUI-Aktie: Dieser Dividendenausschüttung blicken TUI-Aktionäre entgegen MDAX-Papier TUI-Aktie: Dieser Dividendenausschüttung blicken TUI-Aktionäre entgegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Societe Generale: EZB hebt Zinsen ab Ende 2026 an

11.02.26 09:18 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihren Leitzins nach Einschätzung von Michel Martinez, Europa-Chefvolkswirt von Societe Generale, bereits Ende dieses Jahres anheben. "Die EZB hebt ihre Zinsen ab Ende 2026 an, und wird ihre Straffung Ende 2027 bei 2,50 Prozent beenden", sagte er in einer Pressekonferenz. Martinez begründete seine stark von Konsens abweichende Einschätzung damit, dass die Potenzialrate des Euroraums bei 0,5 bis 0,8 Prozent liege, für die Jahre 2026 bis 2028 aber Wachstumsraten von 1,5 und zweimal 1,3 Prozent erwartet würden. "Die Potenzialrate liegt sicher unter 1 Prozent, und wenn das Wachstum höher ist, dann erzeugt das Inflationsdruck", sagte er. Das Wachstum erhole sich derzeit deutlicher als erwartet, nicht nur in Europa.

Wer­bung

Die Inflationsrate des Euroraums sieht Martinez bei 1,6, 1,8 und 2,3 Prozent. "Aber die Kerninflation dürfte nahe 2 Prozent bleiben, und wir sehen einige Faktoren, die den Inflationsdruck ab Ende 2026 erhöhen werden", sagte er. Der deutlichste Beitrag zu diesem Inflationsdruck wird seiner Aussage von Angebotseinschränkungen in Deutschland und von der demografischen Entwicklung kommen. Für Deutschland werden reale Wachstumsraten von 0,9, 1,3 und 1,0 Prozent prognostiziert.

Zugleich hält der Ökonom eine Fortsetzung der geldpolitischen Lockerung in den USA für möglich, aber nicht sicher. "Die Fed könnte ihren Zins ein oder zwei Mal senken, aber es besteht das Risiko, dass sie überhaupt nichts mehr tut", sagte er. Diese Einschätzung beruhe auf der Erwartung, dass der neue Fed-Chairman Kevin Warsh so agieren werde, dass die Glaubwürdigkeit der Fed erhalten bleibe.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 03:18 ET (08:18 GMT)