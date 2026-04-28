Stillstand

Neben einer Flut von Quartalszahlen stand heute auch ein wichtiger geldpolitischer Termin auf der Agenda: der Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed. So ist er ausgefallen.

• Fed hält US-Leitzins weiter stabil

• Spannungsfeld zwischen Inflationsrisiken und Wirtschaftsabkühlung

• Letzter Zinsentscheid unter Fed-Chef Powell



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Die US-Notenbank hat ihren Leitzins erneut unverändert gelassen. Der wichtige US-Zinssatz liegt somit weiterhin in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Die Fed hatte bereits bei ihren vergangenen Sitzungen in diesem Jahr Zinspausen eingelegt und Ökonomen hatten auch jetzt mehrheitlich mit dieser Entscheidung gerechnet, da der anhaltende Krieg zwischen den USA und dem Iran für ein unsicheres Umfeld mit deutlich gestiegenen Energiepreisen sorgt.

Die Unsicherheit mit Blick auf die weitere Geldpolitik ist jedoch groß. Daher dürften Investoren bei der Pressekonferenz mit Noch-Fed-Chef Powell vor allem auf die Zwischentöne achten - und auf die Frage, wie lange die aktuelle Phase des Stillhaltens noch andauern wird.

Warum die Fed zurzeit weiter abwartet

Das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch den Iran-Krieg deutlich angespannt. Die anhaltende Schließung der Straße von Hormus dürfte auch in den USA die Inflation, die sich ohnehin als hartnäckig erwiesen hat, weiter anheizen und das Wirtschaftswachstum dämpfen. Gleichzeitig zeigen sich am US-Arbeitsmarkt klare Abkühlungstendenzen. Die Notenbank befindet sich damit weiterhin in einem Spannungsfeld zwischen Inflationsbekämpfung und Konjunkturstabilisierung.

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Mit ihren Zinsentscheidungen versucht die US-Notenbank, einen Kompromiss zwischen stabilen Preisen und möglichst vielen Vollbeschäftigten zu finden. Ist der Leitzins zu hoch, bremst er die Wirtschaft etwa wegen zu hoher Kreditkosten aus. Ein niedrigerer Zins stimuliert zwar Wachstum und den Arbeitsmarkt, kann aber die Inflation anheizen.

Noch zu Jahresbeginn hatten viele Marktteilnehmer auf baldige Zinssenkungen gesetzt. Diese Erwartungen haben sich inzwischen jedoch deutlich relativiert. Anhaltende Inflationsrisiken - nicht zuletzt durch den Iran-Krieg und die dadurch erhöhten Ölpreise - sprechen gegen eine schnelle Lockerung der Geldpolitik, auch wenn US-Präsident Donald Trump nicht müde wird, Zinssenkungen zu fordern. Mit ersten Leitzinssenkungen wird nun beispielsweise bei der Société Générale aber erst gegen Ende des Jahres gerechnet.

Das bedeutet die Entscheidung für Anleger und Sparer

Für Anleger bedeutet ein gleichbleibender US-Leitzins vor allem eines: Planbarkeit auf hohem Niveau. Da die Fed die Zinsen nicht weiter anhebt, entfällt zusätzlicher Druck auf die Aktienmärkte, der durch steigende Finanzierungskosten entstehen würde. Gleichzeitig bleibt aber das bestehende Zinsniveau hoch genug, um Aktienbewertungen zu begrenzen. Das bekommen vor allem zinssensitive Tech-Werte zu spüren: Bleiben Zinssenkungen aus, werden zukünftige Gewinne stärker abgezinst - was Kursfantasien dämpfen kann. Andererseits sorgt die Zinspause für eine gewisse Beruhigung: Die Märkte müssen keine abrupten Richtungswechsel einpreisen.

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Für Sparer ist eine Zinspause gemischt zu bewerten. Tagesgeld- und Festgeldzinsen bleiben auf einem vergleichsweise hohen Niveau, das sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert hat. Allerdings gilt auch hier: Ohne Zinserhöhungen steigen die Sparzinsen nicht weiter. Die aktuelle Situation ist daher eine Art Plateau. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch die Inflation: Solange diese auf einem erhöhten Niveau liegt, bleibt die reale Rendite für Sparer eingeschränkt.

Letzter Zinsentscheid mit Jerome Powell als Fed-Chef

Der für den Zinsentscheid zuständige Offenmarktausschuss (FOMC) tagte am Mittwoch das letzte Mal unter Führung von Fed-Chef Jerome Powell. Der 73-Jährige scheidet als Vorsitzender des Gremiums planmäßig Mitte Mai aus und wird dementsprechend auch heute zum letzten Mal die Entscheidung in der dazugehörigen Pressekonferenz erläutern.

Als Powell-Nachfolger hat US-Präsident Trump den Ökonomen Kevin Warsh nominiert. Dieser muss aber noch vom Senat bestätigt werden. Sollte dies in den nächsten Wochen ohne Komplikationen gelingen, dürfte die nächste Sitzung des FOMC Mitte Juni bereits unter Warsh stattfinden.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires