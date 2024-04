Türkische Notenbank lässt Leitzins trotz hoher Inflation unverändert

3,4 % Festgeldzinsen: Bank of Scotland lockt mit attraktiven Angeboten!

Suresse Direkt Bank Tagesgeld: 3,8 % Zinsen - Eines der besten Deals am Markt!

Zinssenkung in Sicht: Deutsche Pfandbriefbank bietet noch bis Ende April bis zu 3,75 % für Festgeld!

Türkische Zentralbank hält an hohem Leitzins-Niveau fest

Heute im Fokus

STMicro leidet unter sinkender Nachfrage. Wachstumskurs bleibt bei ATOSS im Fokus. Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group für Rheinmetall. Mercedes-Chef zeigt sich zu Wettkampf in China siegessicher. Schwache Nachfrage nagt an Michelin-Umsatz. Vitesco-Aktionäre nicken Verschmelzungsvertrag mit Schaeffler ab. BHP will möglicherweise Anglo American übernehmen.