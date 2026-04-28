US-Notenbank belässt Leitzins bei 3,50 bis 3,75 Prozent

Von Andreas Plecko und Nick Timiraos

DOW JONES--Die US-Notenbank hat ihre Zinspause verlängert, wobei sich allerdings größere Meinungsverschiedenheiten darüber zeigten, ob weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt werden sollten. Die drei Ratsmitglieder Beth Hammack, Neel Kashkari und Lorie Logan sprachen sich gegen einen solchen Hinweis im geldpolitischen Statement aus. Der Leitzins liegt weiter in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent, wie die Fed mitteilte. Börsianer und Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Ratsmitglied Stephen Miran votierte für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte.

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Das makroökonomische Umfeld für die Fed hat sich angesichts des Krieges gegen den Iran zuletzt spürbar eingetrübt. Seit Kriegsbeginn Ende Februar ist der Preis für Rohöl der Sorte Brent um rund 55 Prozent in die Höhe geschnellt. Dies schürt die Sorge vor einem neuen Inflationsschub durch steigende Benzin- und Treibstoffpreise, während die Verbraucherzuversicht bereits auf ein Rekordtief gefallen ist.

Als Faustregel gilt unter Ökonomen, dass solche Energiepreisschocks die Inflation zeitverzögert nach oben treiben, weshalb das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß (PCE) zuletzt mit 3,0 Prozent bereits wieder deutlich über dem Zielwert von 2 Prozent lag. Der Energiepreisschock und die unsichere Lage am Arbeitsmarkt zwingen die Notenbanker vorerst an die Seitenlinie.

Die aktuelle Sitzung dürfte die letzte unter der Leitung von Fed-Chef Jerome Powell sein. Nachdem das Justizministerium die Ermittlungen gegen Powell eingestellt hat, scheint der Weg für eine Bestätigung des designierten Nachfolgers Kevin Warsh frei. Weiterhin offen ist jedoch die Frage, ob Powell nach dem Ende seiner Amtszeit als Fed-Chef ein Mitglied im Board der Fed bleiben will.

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Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 14:13 ET (18:13 GMT)