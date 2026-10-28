US-Notenbank belässt Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent

28.10.26 19:10 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Federal Reserve hat ihren Leitzins wie erwartet unverändert auf dem aktuellen Niveau belassen. Der Leitzins liegt damit weiter in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent, wie der Offenmarktausschuss (FOMC) mitteilte. Börsianer und Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss fiel mit zwei Gegenstimmen. Fed-Gouverneurin Lisa Cook und die Präsidentin der Fed von Cleveland, Beth Hammack, votierten für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte.

Werbung

Die Notenbanker sehen sich mit einem komplexen Spannungsfeld konfrontiert: Während sich der US-Arbeitsmarkt zuletzt robust zeigte, schüren die geopolitischen Verwerfungen durch den Krieg im Nahen Osten neue Inflationsängste.

Es wurde zwar damit gerechnet, dass die US-Notenbank kurz vor den Zwischenwahlen in den USA keine weitere Zinserhöhung vornehmen wird, doch werden Anleger vor allem auf die Aussagen von Fed-Chairman Kevin Warsh zum weiteren Zinspfad schauen - denn eine Zinserhöhung im Dezember wird mit großer Mehrheit erwartet.

In seinem Statement äußerte sich der FOMC nicht zu den Erwartungen an der Wall Street, die im Dezember mit einer Zinserhöhung rechnet. "Die Sammlung weiterer Informationen wird dem Ausschuss dabei helfen, den geeigneten geldpolitischen Kurs festzulegen, um eine rechtzeitige Rückkehr der Inflation zu seinem Zielwert von 2 Prozent sicherzustellen", hieß es.

Werbung

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2026 14:11 ET (18:11 GMT)