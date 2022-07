US-Notenbank erhöht Leitzins um 75 Basispunkte

Von Nick Timiraos und Andreas Plecko

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Notenbank hat im Kampf gegen die hohe Inflation ihren aggressiven Kurs fortgesetzt. Zum zweiten Mal in Folge erhöhte sie ihren Leitzins um 75 Basispunkte. Ökonomen und Börsianer hatten mehrheitlich mit dieser Entscheidung gerechnet; allerdings war auch eine Erhöhung um ganze 100 Basispunkte nicht völlig ausgeschlossen worden. Der Schlüsselzins steigt damit auf eine Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent.

Der Beschluss des Federal Open Market Committee (FOMC), den Zins in diesem Ausmaß anzuheben, fiel einstimmig. Erhöhungen des Leitzinses verteuern Kredite und dämpfen die Nachfrage, was wiederum die Inflation bremst.

In ihrem Statement erklärten die Notenbanker, dass es Anzeichen für eine schwächere Wirtschaftstätigkeit gebe. "Die jüngsten Indikatoren für Konsumausgaben und Produktion haben sich abgeschwächt. Nichtsdestoweniger war der Beschäftigungszuwachs in den jüngsten Monaten robust", hieß es. In der Erklärung wurden Formulierungen aus früheren Sitzungen wiederholt, in denen es hieß, dass weitere Zinserhöhungen angemessen sein werden.

Beobachter fürchten eine zu starke Schwächung der Wirtschaft, die in eine Rezession münden könnte, während die Fed die Zinssätze in einem historisch rasanten Tempo anhebt. Die Fed hat bei ihren drei vorherigen Sitzungen die Zinssätze erhöht, angefangen mit einer Anhebung um 25 Basispunkte im März. Es folgten eine Erhöhung um 50 Punkte im Mai und eine Anhebung um 75 Punkte im Juni, damals der größte Zinsschritt seit 1994.

