US-Notenbank lässt Leitzins unverändert

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik am Mittwoch wie erwartet unverändert gelassen. Der Offenmarktausschuss (FOMC) bestätigte, dass die Zielspanne der Fed-Funds-Rate weiterhin bei 5,25 bis 5,50 Prozent liegt und dass eine Senkung dieser Spanne nur dann in Frage kommt, wenn er größere Zuversicht in einen dauerhaften Rückgang der Inflation auf 2 Prozent hat. Es habe in den vergangenen Monaten aber keine weiteren Fortschritte beim Inflationsrückgang gegeben. Das Gremium will den Abbau seiner Wertpapierbestände verlangsamen.

May 01, 2024 14:06 ET (18:06 GMT)