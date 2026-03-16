Value-Stars-Kolumne

Der Irankrieg richtet den Fokus wieder stärker auf die Inflation und damit auf die Marktzinsen. Noch halten sich die durch den Konflikt ausgelösten Bewegungen in Grenzen - für Aktien und den Value-Stars-Deutschland-Index ist das eine gute Nachricht.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Die Perspektiven zum weiteren Verlauf des Irankriegs sind unklar, aber zumindest an den Rentenmärkten bringt das die Anleger noch nicht aus der Ruhe. Zwar ist eine gewisse Aufwärtstendenz bei den Renditen erkennbar, kritische Marken werden aber noch nicht überschritten. Das dürfte daran liegen, dass das wahrscheinlichste Szenario für die Wirtschaft verkraftbar ist. [...]

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