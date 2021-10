Verband: Steigende Mieten und niedrige Zinsen treiben Immobilienpreise

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) hat die stark gestiegenen Wohnimmobilienpreise als eine Folge der Miet- und Zinsentwicklung gewertet. Die Einschätzung beruhe auf einer Analyse der Immobilienmarktforschungsgesellschaft vdpResearch, die die Preisentwicklung in den vergangenen zehn Jahren untersucht habe, teilte der Verband mit. Anlass für die Analyse sei das anhaltende Preiswachstum bei Wohnimmobilien in Deutschland: Demnach legten die Wohnimmobilienpreise in den Jahren 2011 bis 2015 im Durchschnitt jährlich um 4,3 Prozent zu. Hierauf folgte ein mittlerer jährlicher Preisanstieg von 7 Prozent in dem Zeitraum von 2016 bis 2020.

Im ersten Halbjahr 2021 verteuerten sich Wohnimmobilien den Angaben zufolge nominal um 9,6 Prozent, nach einem Preisanstieg von 6,8 Prozent im Jahresdurchschnitt 2020. "Die anhaltenden Preisanstiege sind weiterhin weitgehend fundamental erklärbar", sagte VDP-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. "Die Preisanstiege auf dem Wohnungsmarkt sind nicht spekulativ getrieben, sondern die Folge angespannter Mietmärkte und extrem niedriger Zinsen." Die Studie analysiert den Angaben zufolge die Entwicklung der Preise für Eigentumswohnungen und der Kapitalwerte für Mehrfamilienhäuser und zerlegt das Preiswachstum in den Einfluss von Mieten und Liegenschaftszins.

Diese beiden Größen zusammengenommen begründeten den Anstieg der Wohnimmobilienpreise umfassend, so der Verband. Heute würden bei gegebenen jährlichen Nettomieteinnahmen höhere Kaufpreise verlangt und gezahlt als noch vor zehn Jahren. Die Gründe lägen in der Überschussnachfrage nach Wohnimmobilien als Lebensmittelpunkt und Kapitalanlage, die sich vor allem aus den niedrigen Kreditzinsen, den sinkenden Renditen alternativer Kapitalanlagen und einer positiven Einschätzung der weiteren Immobilienmarktentwicklung speise.

"Sollte es zu einer Veränderung der Fundamentaldaten kommen, beispielsweise bei den Zinsen, führt dies nicht zu einem Preiseinbruch, sondern zu einem Auslaufen auf hohem Niveau", betonte Tolckmitt. Ein Einbruch der Wohnimmobilienpreise sei sehr unwahrscheinlich, denn dafür müssten viele Wohn- und Hauseigentümer innerhalb kurzer Zeit versuchen, ihr Wohneigentum unter allen Umständen zu verkaufen. "Ein solches Szenario ist nicht in Sicht - auch nicht, wenn die Zinsen steigen sollten", betonte er.

