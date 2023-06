Villeroy de Galhau: EZB-Zinsschritte jetzt von Inflation abhängig

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau den größten Teil der notwendigen Zinserhöhungen hinter sich. "Unsere Zinssätze nähern sich ihrer Asymptote, und jede weitere Erhöhung wird von den beobachteten Inflationsdaten abhängen - alles zu seiner Zeit und jede Entscheidung zu ihrer Zeit", sagte er der Zeitung Les Echos. Die EZB nähere sich dem Ende ihrer Zinserhöhungen im Sommer. Mögliche weitere Zinsschritte wären für die Inflationsbekämpfung nicht mehr so wichtig wie die Dauer der straffen Geldpolitik .

Der Franzose gilt weder als ausgesprochener geldpolitischer "Falke" noch als "Taube". Villeroy de Galhau schloss sich mit seiner Aussage allerdings einer Forderung der dem Falken-Lager zuzurechnenden EZB-Direktorin Isabel Schnabel an. Diese hatte kürzlich dafür plädiert, den Zinskurs der EZB weniger an Inflationsprognosen, sondern eher an der gemessenen Inflation auszurichten.