EZB-Ratsmitglied Vujcic: Weiterer Zinsschritt 2027 nicht unvernünftig

Weiterer Zinsschritt?

EZB-Vizepräsident Boris Vujcic geht davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins im Dezember anheben wird und hält auch die Erwartung eines weiteren Zinsschrittes im nächsten Jahr nicht für abwegig.

"Da wo wir jetzt stehen, sehe ich keinen Grund, den Fahrplan zu ändern und in einem maßvollen Tempo weiterzumachen", sagte er bei der Euro Finance Week in Frankfurt auf die Frage, ob es zu der allgemein erwarteten Zinserhöhung im Dezember kommen werde. Er fügte hinzu: "Das Einpreisen eines weiteren Zinsschritts in nächsten Jahres scheint nicht unvernünftig." Man müsse aber abwarten, wie die bis dahin anstehenden Daten ausfielen.

DJG/hab/apo

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