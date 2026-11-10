XETRA-SCHLUSS/DAX-Erholung von steigenden Zinsen gebremst

10.11.26 17:53 Uhr

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag weiter nach oben gegangen mit den Kursen. Das Tageshoch konnte der DAX allerdings bei Weitem nicht halten, weil eine unerwartet hohe US-Inflation im Nachmittagshandel Zinserhöhungsspekulationen in den USA ausgelöst hatte. Das sorgte auch in Deutschland für anziehende Zinsen am Anleihemarkt und dämpfte die Stimmung für Aktien. Rückenwind kam aber weiter vom Ölpreis. Der gab erneut nach und befeuerte Konjunkturoptimismus.

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Der DAX legte um 0,3 Prozent zu auf 26.347 Punkte. Im Tageshoch hatte er 26.633 Punkte erreicht und lag nur noch 60 Punkte unter seinem Rekordhoch.

Bei den Einzelaktien bewegte die Fahrt aufnehmende Berichtssaison. Tagessieger im DAX war die Henkel-Aktie. Sie machte nach der Vorlage finaler Quartalszahlen, die ein starkes Wachstum zeigten, einen Satz um 4,4 Prozent. Trotz steigend erwarteter Materialkosten bestätigte der Persilhersteller zugleich seine Jahresziele mit einer Umsatzrendite von rund 15 Prozent.

Infineon rechnet für das neue Geschäftsjahr mit deutlich höheren Umsätzen mit Stromversorgungslösungen für Rechenzentren und ist optimistisch, dass sich das zuletzt starke Wachstum im KI-Geschäft weiter fortsetzen wird. Im zurückliegenden vierten Quartal verbuchte der Chiphersteller bei einem Umsatzplus von gut 12 Prozent einen 40 Prozent höheren operativen Gewinn. Der Aktienmarkt quittierte das mit einem Kursplus von 0,9 Prozent. Zwischenzeitlich hatten Infineon aber auch schon einiges deutlicher zugelegt.

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Siemens Energy kamen nach der sehr starken Erholung am Vortag deutlich um 3,4 Prozent zurück, einen Tag vor Veröffentlichung von Quartalszahlen. Belastet haben könnte hier, dass der japanische Technologieinvestor Softbank Group über hohe Abschreibungen auf Vorauszahlungen für Ausrüstung zur Stromversorgung von US-Rechenzentrumsprojekten berichtet hatte. Dies könnte Zweifel an der Dynamik des Ausbaus der KI-Infrastruktur geweckt haben. Siemens Energy profitiert in den USA erheblich von diesem Ausbau, insbesondere durch die Nachfrage nach Gasturbinen und Netzausrüstung.

Jungheinrich senkte bei der Vorlage von Geschäftszahlen u.a. wegen des Wettbewerbsdrucks aus China zwar die Mittelfristziele, bestätigte aber die Ziele für 2026. Der Aktienkurs des Staplerherstellers gab um 0,9 Prozent nach.

Elmos Semiconductor fielen nach Vorlage von Geschäftszahlen um 6,3 Prozent zurück. Das Unternehmen erzielte zwar zweistellige Zuwächse bei Umsatz und operativem Ergebnis, die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Elmos aber lediglich. Hier könnten auch Gewinne mitgenommen worden sein, die Aktie liegt seit Jahresbeginn 24 Prozent im Plus.

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Der Düngemittelhersteller K+S verdiente vornehmlich wegen höherer Logistik- und Energiekosten weniger und erhöhte den Mittelpunkt seiner Jahresgewinnprognose leicht. Höhere Preise sowie deutlich höhere Absatzmengen bei Auftausalzen trieben zwar den Umsatz an, konnten negative Kosteneffekte im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt aber nicht auffangen. Für die Aktie ging es um 4,5 Prozent nach unten.

TAG Immobilien steigerte in den ersten neun Monaten 2026 dank höherer Mieteinnahmen den operativen Gewinn zweistellig und hob den Gewinnausblick an. Der Kurs fiel dennoch um 2,2 Prozent, wozu der für Immobilienunternehmen generell ungünstige Anstieg der Marktzinsen beigetragen haben dürfte. Im DAX gaben Vonovia um 0,8 Prozent nach.

Hamborner Reit hob nach den ersten neun Monaten die Prognose für das operative Ergebnis an. Zugleich konkretisierte der Gewerbeimmobilienspezialist seine Umsatzerwartung leicht nach oben. Der Kurs legte um 2,4 Prozent zu.

Die Porsche Automobil Holding berichtete für die ersten neun Monate einen Verlust von 2,8 Milliarden Euro wegen hoher, nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungen auf die Kernbeteiligung Volkswagen. Das für die Steuerung maßgebliche angepasste Konzernergebnis nach Steuern sank auf 0,9 von 1,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Aktie verbilligte sich um 3,5 Prozent.

Zahlen und Ausblick von Medios wurden mit einem Minus von 3,5 Prozent quittiert. Das Spezialpharmaunternehmen stellt sich beim operativen Gewinn nun auf das untere Ende der Prognosespanne ein. Hintergrund ist eine Neuregelung der Vergütung für die Herstellung individueller Arzneimittelrezepturen, die das operative Segment Patientenindividuelle Therapien belastet.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 26.347 +0,3 7,8

DAX-Future 26.445 -0,2 6,7

XDAX 26.359 -0,1 7,2

MDAX 31.034 -0,1 1,5

TecDAX 4.031 -0,4 11,4

SDAX 18.040 +0,3 5,2

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 122,4 -42,0

*gerundet

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

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November 10, 2026 11:54 ET (16:54 GMT)