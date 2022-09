XETRA-SCHLUSS/Sorgen um Zinsen und Margen drücken die Kurse

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer festeren Eröffnung ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder auf Tauchstation gegangen. Der DAX verlor 1 Prozent auf 12.671 Punkte. Als "unfassbaren Preishammer" titulierte Jens-Oliver Niklasch von der LBBW den jüngsten Anstieg der Erzeugerpreise um 7,9 Prozent im Monats- und um 45,8 Prozent im Jahresvergleich. Und Klaus Oldenburger von CMC Markets sagte, die Inflation fordere nicht nur die Notenbanken heraus und führe zu steigenden Zinsen. "Sie zwingt auch die deutsche Industrie langsam, aber sicher in die Knie", ergänzte er. Denn die Unternehmen könnten Preissteigerungen in diesem Umfang nicht an ihre Kunden weitergeben.

Unter Druck gerieten vor allem Immobilienaktien und Bauwerte, aber auch Technologietitel, Rohstoffwerte und Industrietitel notierten schwach. Zu den größten Verlierern im DAX zählten Vonovia und Heidelbergcement mit Abschlägen von bis zu 4,6 Prozent. Auf der anderen Seite zogen Porsche Holding um 3,9 Prozent an, VW notierten nahezu unverändert. Im Handel wurde von einem guten Interesse an dem Börsengang der Porsche AG berichtet. Das Buch für die Aktien des Sportwagenherstellers sei schon überzeichnet, hieß es. Dabei läuft die Zeichnungsfrist noch bis zum 28. September.

Wie erwartet läuft die Verstaatlichung von Uniper auf Hochtouren. Der Bund übernimmt nach vorläufigen Angaben neben neuen Aktien im Volumen von 8 Milliarden Euro auch das Paket von Fortum und damit eine, wie es hieß, signifikante Mehrheit. Nach dem Minus von über 90 Prozent in diesem Jahr konnte sich der Uniper-Kurs nun um 3,8 Prozent erholen, eine Pleite dürfte erst einmal abgewendet sein.

Auch Henkel im Minus - trotz höherer Prognose

Im DAX standen Henkel im Blick. Der Konzern hat im Rahmen seines Kapitalmarkttags die Prognose für das organische Umsatzwachstum im laufenden Jahr auf 5,5 bis 7,5 Prozent nach zuvor 4,5 bis 6,5 Prozent angehoben. Die Aktie rutschte nach anfänglichen Gewinnen trotzdem ins Minus und verlor 1,2 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.670,83 -1,0% -20,23%

DAX-Future 12.696,00 -1,2% -19,89%

XDAX 12.675,75 -1,6% -20,02%

MDAX 23.759,51 -0,9% -32,35%

TecDAX 2.777,68 -1,1% -29,14%

SDAX 11.231,27 -1,3% -31,58%

zuletzt +/- Ticks

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 4 36 0 2.848,1 63,4 49,9

MDAX 12 35 2 668,2 45,6 25,8

TecDAX 4 26 0 581,1 23,4 18,3

SDAX 20 49 1 121,9 11,4 9,8

