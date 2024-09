EZB-Zinsentscheid: Diese Auswirkungen hat es auf Ihre Tages- und Festgeldeinlagen

Zins-Tipp!

Keine Zeit zu verlieren: Am 17. Oktober fällt die EZB ihre nächste Zinsentscheidung. Hier erfahren Sie, worauf Sie achten müssen.

In wenigen Wochen steht ein wichtiges Ereignis an, das Sparer im Blick haben sollten: Die nächste Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) steht an. Diese Entscheidung könnte weitreichende Folgen für Tagesgeld- und Festgeldkonten haben. Was sollten Anleger jetzt tun, um darauf vorbereitet zu sein?

Warum die Zinsentscheidung der EZB so wichtig ist

Am 17. Oktober wird die EZB entscheiden, ob die Leitzinsen geändert werden. Diese Entscheidung beeinflusst maßgeblich die Zinssätze, die Banken für Sparprodukte wie Tagesgeld- und Festgeldkonten anbieten. Ein Anheben der Leitzinsen könnte höhere Zinsen für Sparer bedeuten, während eine Senkung oder gleichbleibende Zinsen möglicherweise weniger attraktive Zinssätze zur Folge haben.

Zinssenkung für Tagesgeld und Festgeld wahrscheinlich

Tagesgeld- und Festgeldkonten zeichnen sich durch variable Zinssätze aus, die sich zeitnah an die Änderungen des Leitzinses anpassen. Falls die EZB die Zinsen weiter senkt, besteht für Anleger die Gefahr, dass auch die Zinsen auf Tagesgeld- und Festgeld-Angebote sinken. Denn der Leitzins definiert für Banken die maximale Höhe, bis zu der sie Zinsen an ihre Kunden weitergeben können.

Empfehlungen für die Geldanlage

Aktuell steht der Leitzins bei 3,50 %. Viele Banken geben derzeit noch bis zu 3,65 % an ihre Kunden weiter. Wenn Sie in naher Zukunft vorhaben, einen bestimmten Betrag für eine längere Zeitspanne sicher anzulegen, wäre es ratsam, sich jetzt nach passenden Optionen im Festgeld umzusehen, bevor der Leitzins weiter gesenkt wird. Geldbeträge, die Sie kurzfristig benötigen, sollten Sie am besten auf einem gut verzinsten Tagesgeldkonto anlegen. Derzeit gibt es noch gute Angebote auf dem Markt, die größtenteils über einen Aktionszins für Neukunden zusätzlich noch einen Garantiezeitraum anbieten.

Die aktuelle Top 3 der Tagesgeld-Anbieter

Consorsbank* - 3,50 % Zinsen für die ersten fünf Monate TF Bank* - 3,65 % Zinsen für die ersten drei Monate Openbank* - 3,60 % Zinsen für die ersten sechs Monate

Die aktuelle Top 3 der Festgeld-Anbieter

CA Consumer Finance* - 3,40 % Zinsen für zwölf Monate TF Bank* - 3,20 % Zinsen für zwölf Monate und zusätzlich 50 Euro Bonus Bank of Scotland* - 3,10 % Zinsen für sechs Monate

Fazit - Sichere Zinserträge durch kluge Entscheidungen

Die Zinsentscheidung der EZB am 17. Oktober kann bedeutende Auswirkungen auf Ihre Tagesgeld- und Festgeldkonten haben. Indem Sie sich rechtzeitig informieren und gegebenenfalls umstrukturieren, können Sie sicherstellen, dass Ihre Ersparnisse bestmöglich verzinst werden. Eine kluge Planung und das Vergleichen von Angeboten sind dabei entscheidend. Achten Sie dabei sowohl auf die aktuelle Zinslage als auch auf Ihre individuellen finanziellen Bedürfnisse und Anlageziele. Ziehen Sie dabei auch einen Mix aus Tages- und Festgeld in Erwägung. Damit sparen Sie sowohl kurzfristig und höchst flexibel, als auch langfristig und risikoarm.