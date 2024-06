Festgeld-Geheimtipp: Die Top-Konditionen der CA Consumer Finance

Zins-Tipp!

Spitzenrenditen bis 3,4 % - die aktuellen Festgeld-Highlights der CA Consumer Finance! Während viele Banken die Zinsen senken, lockt die französische Tochtergesellschaft mit spitzen Konditionen für verschiedene Laufzeiten. Sichern Sie sich die Top-Zinssätze ab 5.000 Euro Anlagesumme und lassen Sie Ihr Erspartes auf dem sicheren Weg zu mehr Rendite wachsen. Erfahren Sie alle Details zu diesem attraktiven Festgeld-Angebot!

Festgeldkonten bieten eine sichere Möglichkeit, Geld über einen fixen Zeitraum anzulegen und von garantierten Zinsen zu profitieren. Die CA Consumer Finance*, eine Tochter der Crédit Agricole Bankengruppe, lockt derzeit mit attraktiven Zinssätzen für verschiedene Laufzeiten. Besonders interessant sind hier die Zinssätze bei mittlerer Laufzeit. Hier gibt einen Überblick über die wichtigsten Konditionen und die Vor- und Nachteile dieses Angebots.

Alles auf einen Blick

Von 3,4 % p.a. für 12 Monate bis 2,9 % p.a. für 3 bis 7 Jahre

Zinsgutschrift erfolgt jährlich auf das Referenzkonto

Keine Kontoführungsgebühren

Anlagebetrag nach Wunsch ab 5.000 € bis 500.000 €

Gesetzliche französische Einlagensicherung bis 100.000 €

Laufzeiten und Zinssätze

Die CA Consumer Finance* bietet für unterschiedliche Anlagezeiträume attraktive Zinssätze: Für eine 12-monatige Laufzeit beträgt der Zinssatz 3,4 % p.a. Bei 9 und 24 Monaten liegt der Zinssatz bei 3,2 % p.a. Eine Laufzeit von 18 Monaten wird mit 3,3 % p.a. verzinst. Längere Laufzeiten von 3 bis 7 Jahren bieten 2,9 % p.a.

Diese Konditionen machen das Festgeld insbesondere für mittlere Laufzeiten zwischen 9 und 24 Monaten interessant.

Gebühren

Es fallen keine Kontoführungsgebühren an, was die CA Consumer Finance* zu einer attraktiven Option für Anleger macht. Die jährliche Zinsgutschrift erfolgt auf das Referenzkonto des Anlegers.

Einlagensicherung

Die Einlagen sind bis zu einem Betrag von 100.000 € durch die gesetzliche französische Einlagensicherung geschützt. Dies bietet Anlegern ein hohes Maß an Sicherheit.

Vorteile

Besonders die mittleren Laufzeiten bieten hohe Renditen. Die Kontoführung ist kostenfrei und Einlagen sind bis zu 100.000 € gesetzlich gesichert. Die Antragstellung und -Verwaltung erfolgt ganz bequem online.

Nachteile

Mit 5.000 € ist die Einstiegshürde relativ hoch. Die Zinsen sind für die gesamte Laufzeit fest, was bei steigenden Zinsen am Markt nachteilig sein kann. Die Zinssätze für Laufzeiten über 3 Jahren sind vergleichsweise niedrig - dafür allerdings garantiert. Das kann wiederum von Vorteil bei sinkenden Zinsen in der Zukunft sein.

Fazit

Das Festgeldangebot der CA Consumer Finance* überzeugt mit attraktiven Zinssätzen, insbesondere für mittlere Laufzeiten. Die fehlenden Kontoführungsgebühren und die sichere Einlagensicherung bis 100.000 € machen dieses Angebot zu einer soliden Wahl für renditeorientierte Sparer. Die hohe Mindestanlagesumme und die festen Zinssätze über längere Zeiträume sollten jedoch berücksichtigt werden. Die aktuell besten Festgeldangebote finden Sie in unserem Festgeld-Vergleich.