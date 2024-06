Letzte Chance vor der Zinswende? Consorsbank mit 3,75 % Tagesgeld-Zins

Zins-Tipp!

Nur noch wenige Tage bis zur erwarteten Zinssenkung der EZB. Die Consorsbank bietet mit 3,75 % für garantiert 5 Monate ein klasse Neukundenangebot. Warum es sich jetzt besonders lohnt.

Angesichts der für den 6. Juni erwarteten Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) ist es für Sparer ratsam, zeitnah in lukrative Tagesgeld- oder Festgeldanlagen zu investieren. Zahlreiche Experten und Marktprognosen namhafter Banken gehen davon aus, dass die EZB im Juni den Auftakt für eine Zinswende nach unten geben wird. In der Folge dürften die Banken und Sparkassen die Zinssätze für Neu-Abschlüsse von Tagesgeld- und Festgeldkonten sukzessive reduzieren. Viele Kreditinstitute bieten jedoch eine zeitlich begrenzte Zinsgarantie für Neukundenverträge an. Sparer können sich die aktuell noch hohen Zinsniveaus für eine gewisse Laufzeit sichern, wenn sie vor dem EZB-Entscheid abschließen. Ein Vergleich der aktuellen Konditionen verschiedener Anbieter ist daher empfehlenswert. Ein derzeit attraktives Angebot kommt beispielsweise von der Consorsbank*, die Neukunden für die ersten 5 Monate einen Aktionszins von 3,75% p.a. auf Tagesgeldkonten gewährt. Dieser Zinssatz liegt deutlich über den Durchschnittsangeboten am Markt.

Alles auf einen Blick:

Consorsbank* bietet Neukunden 3,75% p.a. Zinsen auf Tagesgeldkonten

Zinsgarantie für fünf Monate

Maximale Einlagesumme: 1.000.000 Euro

Vierteljährliche Zinszahlung

Zinssatz und Garantiezeitraum

Die Consorsbank* offeriert Neukunden einen beachtlichen Aktionszins von 3,75 % p.a., der für die ersten fünf Monate garantiert wird. Nach Ablauf dieses Zeitraums reduziert sich der Zinssatz auf den Standardsatz von 1 % p.a. für Bestandskunden.

Flexibilität und Verfügbarkeit

Das Tagesgeldkonto der Consorsbank* bietet hohe Flexibilität und tägliche Verfügbarkeit der Einlagen. Kunden können bis zu 1.000.000 Euro zum attraktiven Aktionszins anlegen. Die Zinszahlung erfolgt vierteljährlich, was eine regelmäßige Ertragsausschüttung sicherstellt.

Kontoeröffnung und Gebühren

Für die Kontoeröffnung sind ein gültiger Lichtbildausweis, ein Referenzgirokonto, ein deutscher Wohnsitz und die Volljährigkeit erforderlich. Zudem muss ein Wertpapierdepot bei der Consorsbank* eröffnet werden, welches jedoch kostenlos ist. Bestandskunden, die in den letzten sechs Monaten Kunde der Bank waren, sind von dem Aktionszins ausgeschlossen.

Einlagensicherung

Die gesetzliche Einlagensicherung in Frankreich (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution) schützt Einlagen bis 100.000 Euro pro Person. Darüber hinaus ist die Consorsbank* freiwillig Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Dieser Fonds sichert Einlagen privater Anleger bis zu einer Höhe von 5 Millionen Euro ab.

Vorteile

Attraktiver Aktionszins von 3,75 % p.a. für Neukunden.

Zinsgarantie für fünf Monate

Vierteljährliche Zinszahlung

Maximale Einlagesumme von 1.000.000 Euro

Kostenlose Eröffnung und Führung eines Wertpapierdepots

Möglichkeit des Gemeinschaftskontos

Keine Steuererklärung nötig

Nachteile

Nur für Neukunden, die in den letzten sechs Monaten kein Kunde der Consorsbank waren

Zinssatz sinkt nach fünf Monaten auf 1 % p.a.

Fazit

Das Tagesgeldangebot der Consorsbank* ist aktuell besonders für Neukunden attraktiv. Der hohe Aktionszins von 3,75% p.a., kombiniert mit der Zinsgarantie für fünf Monate, macht dieses Angebot sehr lukrativ. Die vierteljährliche Zinszahlung und die Möglichkeit, bis zu 1.000.000 Euro anzulegen, bieten zusätzliche Anreize. Dank der soliden Einlagensicherung und der automatischen Steuerabführung ist das Angebot auch aus Sicherheits- und Komfortgründen empfehlenswert. Angesichts der bevorstehenden Zinssenkungen durch die EZB sollten Sparer jetzt handeln und sich die attraktiven Konditionen sichern.

Unsere Empfehlung: Prüfen Sie nach Ablauf des Neukunden-Angebots einfach erneut die Konditionen am Markt. Wenn Sie bereit sind, regelmäßig den Anbieter zu wechseln, dann profitieren Sie immer vom besten Zinssatz. Übrigens: Die aktuell besten Tagesgeldangebote finden Sie auch immer in unserem Tagesgeld-Vergleich.