Top Angebot der Consorsbank: Tagesgeld lockt mit 3,75 % Zinsen

Zins-Tipp!

Rendite leicht gemacht: Das Consorsbank Tagesgeld lockt mit 3,75 % Zinsen und flexiblen Bedingungen. Starten Sie jetzt Ihre profitablere Geldanlage!

Tagesgeldkonten bieten Anlegern eine sichere Möglichkeit, ihr Geld flexibel zu parken und dabei attraktive Zinsen zu erhalten. Eine Möglichkeit ist das Angebot des Tagesgeldkontos der Consorsbank*, das mit seinen garantierten Zinsen und flexiblen Bedingungen eine vielversprechende Option darstellt.

Alles auf einen Blick:

Bei der Consorsbank * gibt es aktuell Tagesgeldzinsen von 3,75 % p.a. für Neukunden

* gibt es aktuell Tagesgeldzinsen von 3,75 % p.a. für Neukunden Anlagebetrag ab dem ersten Euro bis zu einer Million Euro

Der Zinssatz ist für fünf Monate garantiert

Einlagensicherung durch BNP Paribas

Kostenlose Kontoführung und inkl. kostenlosem Wertpapierdepot

Zinssatz und Garantiezeitraum

DasTagesgeldkonto der Consorsbank* bietet Neukunden einen attraktiven Zinssatz von 3,75 % pro Jahr für Einlagen bis zu einer Million Euro. Diese Zinsen sind für einen Zeitraum von fünf Monaten garantiert, was Anlegern eine sichere Rendite ermöglicht. Danach gilt ein Zinssatz von 1 %.

Flexibilität und Verfügbarkeit

Anleger profitieren von der Flexibilität des Tagesgeldkontos, da die gesamte Anlagesumme jederzeit verfügbar ist. Dies ermöglicht es, bei Bedarf schnell auf das Geld zuzugreifen. Die Zinsgutschrift erfolgt quartalsweise.

Kontoeröffnung und Gebühren

Die Eröffnung eines Consorsbank* Tagesgeldkontos gestaltet sich einfach und unkompliziert. Darüber hinaus ist die Kontoführung kostenlos, was Anlegern ermöglicht, ihre Rendite ohne zusätzliche Gebühren zu maximieren. Ein kostenloses Wertpapierdepot vom renommierten Online-Broker ist ebenfalls inklusive, was ideal ist, wenn man einen Teil des Geldes auch mal an der Börse anlegen will und sich so einem die Möglichkeit bietet, seine Rendite weiter zu steigern.

Einlagensicherung

Kundenguthaben auf dem Consorsbank* Tagesgeldkonto sind durch eine solide Einlagensicherung geschützt. Als Teil von BNP Paribas bietet die Bank eine Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro durch den französischen Einlagensicherungsfonds. Zusätzlich sind höhere Guthaben über die Mitgliedschaft im Bundesverband deutscher Banken abgesichert, was Anlegern zusätzliche Sicherheit bietet. Die BNP Paribas gehört zu den kapitalstärksten Banken weltweit.

Vorteile

Attraktiver Zinssatz von 3,75 % p.a. für Neukunden.

Garantierte Zinsen für 5 Monate bieten Planungssicherheit.

Kostenlose Kontoführung und inkl. Wertpapierdepots für maximale Rendite.

Sichere Geldanlage bei eine der kapitalstärksten Banken weltweit.

Nachteile

Nach Ablauf der Zinsgarantie gilt der Basiszinssatz von 1,00 % p.a. für Bestandskunden.

Nicht geeignet als Sparkonto für Minderjährige unter 18 Jahren.

Fazit

Das Consorsbank* Tagesgeldkonto bietet mit einer attraktiven Zinsgarantie von 3,75 % p.a. für fünf Monate und flexiblen Bedingungen eine solide Möglichkeit, das Geld gewinnbringend anzulegen. Die kostenlose Kontoführung und Einlagensicherung durch BNP Paribas machen es zu einer empfehlenswerten Option für alle, die ihr Erspartes effizient nutzen möchten.

Unsere Empfehlung: Prüfen Sie nach Ablauf des Neukunden-Angebots einfach erneut die Konditionen am Markt. Wenn Sie bereit sind, regelmäßig den Anbieter zu wechseln, dann profitieren Sie immer vom besten Zinssatz. Übrigens: Die aktuell besten Tagesgeldangebote finden Sie auch immer in unserem Tagesgeld-Vergleich.