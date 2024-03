Online Broker Vergleich 2024 – die besten Depots und Trading-Plattformen im Test

Besonders beliebt bei unseren Nutzern: Bei finanzen.net ZERO zahlen Anleger fürs Trading gar keine Order­gebühren. Beim Handel in der App oder auf der Trading-Plattform fallen lediglich markt­übliche Spreads an. Bei Kleinst­orders kommt ein "Minder­mengen­zuschlag" von 1 € hinzu – fertig. 1

Unser regelmäßig aktuali­sierter Onlinebroker- und Depot-Vergleich zeigt: Die Unterschiede bei den Orderkosten sind groß . Bei ausgewählten Banken und FinTechs sparen Anleger ohne Weiteres mehrere Hundert Euro im Jahr. Der Grund: Bei den günstigsten Aktiendepots und Trading-Plattformen fallen nur noch geringe Orderkosten an. Besonders günstig: Neobroker, die teilweise gar keine Gebühren mehr in Rechnung stellen. Diese Broker minimieren ihre Kosten durch effiziente Strukturen und Prozesse und finanzieren sich hauptsächlich über Kickbacks von Market-Makern.

Empfehlung von finanzen.net: Eröffnen Sie ein Depot bei einer Trading-Plattform mit dauerhaft günstigen Konditionen ! In unserem Broker-Test können Sie einfach die Konditionen beliebter Handels­plattformen vergleichen. Im Depot-Vergleich berücksichtigen wir übrigens keine externen Kosten wie Börsen- oder Maklergebühren, da diese von den Banken, Brokern und Trading-Plattformen in der Regel eins zu eins an die Kunden durchgereicht werden. Ebenso unberücksichtigt bleiben zeitlich begrenzte Angebote (Aktionen) oder Trading-Rabatte für ausgewählte Zielgruppen, beispielsweise für besonders aktive Personen (sog. Heavy-Trader), die mitunter Hunderte Trades pro Monat durchführen.

Achten sollten Anleger auch auf die Spesen für den Fondskauf . Bei Fonds sind die Unterschiede gravierend: Unter den Depots von Consorsbank, DKB und Co. überzeugen jene, die (fast) das gesamte Angebot an Investment­fonds mit vollem Rabatt auf den Ausgabe­aufschlag anbieten. Aufpassen sollten auch Sparplan -Anleger, die ein günstiges Aktiendepot für einen Aktiensparplan oder ein "Fondsdepot" für einen Fonds- oder ETF-Sparplan suchen. Selbst geringe Kosten für die monatliche Ausführung gehen bei Sparplänen über viele Jahre hinweg mächtig ins Geld – aufgrund entgangener Wertzuwächse. Doch auch hier gibt es Anbieter, bei denen außer Spreads keine Gebühren anfallen, zum Beispiel finanzen.net zero (siehe oben). Bei diesen Anbietern kommt dann auch wirklich der volle Sparbetrag in Ihrem Sparplan an.

Online Broker Vergleich deckt wichtige Unterschiede auf bei den Leistungen führender Aktiendepots und Trading-Plattformen

Für Ihren Erfolg an der Börse kommt es aber nicht nur auf die Kosten an. Legen Sie bei der Wahl Ihres Depots auch ein Augenmerk auf ein breites Angebots- und Leistungs­spektrum! Nehmen Sie in Ihrem Depot-Vergleich daher auch wichtige Leistungs­komponenten unter die Lupe!

Kostenlose Depotführung

Manche Bank berechnet Ihnen mitunter einen zwei- bis dreistelligen Betrag alleine für das Führen Ihres Wertpapierdepots. "Schön, dass Sie unser Kunde sind, macht 35 Euro im Jahr!" Das muss nicht sein. Unserem Depot-Vergleich entnehmen Sie, welche Anbieter die Depotführung kostenlos anbieten.

Einlagensicherung

Wie sind Ihre Einlagen im Falle einer Bankinsolvenz geschützt? In der EU und damit auch in Deutschland sind Einlagen bis 100.000 Euro pro Kunde gesetzlich abgesichert (Gemeinschafts­konten bis 200.000 Euro). Allerdings ist die Einlagen­sicherung Ländersache, sodass Konten in Ländern mit guter Bonität wie Deutschland gegenüber Ländern mit schlechter Bonität mehr Sicherheit bieten. Viele Banken, Direktbanken und Online Broker sind zudem Mitglied im Einlagen­sicherungs­fonds des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), bei dem Einleger über die gesetzlichen Anforderungen hinaus abgesichert sind. Auf der Webseite einlagensicherung.de können Sie leicht prüfen, in welcher Höhe Banken Ihre Einlagen absichern.

Taggleiche Teilausführungen

Sind taggleiche Teilausführungen kostenlos? Beim Trading an der Börse kommt es immer wieder vor, dass eine Order in mehreren Tranchen ausgeführt wird, z. B. wenn das Ordervolumen die an einer Börse angebotene Stückzahl übersteigt. Unser Onlinebroker Vergleich zeigt Ihnen, bei welchen Aktiendepots Ihnen nur einmal Kosten entstehen und welche Trading-Plattformen Sie gleich mehrfach (für jede Teilausführung) zur Kasse bitten.

Günstige Konditionen für Sparpläne

Welche Banken bieten günstige Konditionen für Aktien-, ETF- oder Fondssparpläne? Viele Anleger nutzen Sparpläne, um Monat für Monat einen festen Betrag von beispiels­weise 100 Euro zu investieren. Wer per Sparplan Vermögen aufbauen will, muss daher einen Blick auf die Gebühren für die monatliche Ausführung von Sparplänen richten. Unser Depot-Vergleich zeigt, dass mancher Onlinebroker 2 % oder mehr der Sparrate berechnet. Hier kommen also von 100 Euro monatlicher Sparrate nur 98,00 Euro in Ihrem Fonds oder ETF an. Im Depot von "finanzen.net zero" (siehe oben) kommen Ihre Sparraten hingegen vollumfänglich in Ihrem Sparplan an.

In unserem Vergleich stufen wir nur solche Online-Broker als günstig ein, die Ihnen eine große Auswahl bieten (mindestens 100 verschiedene Sparpläne) und die laut Preis-Leistungsverzeichnis bei einer Sparplanrate von 100 Euro nicht mehr als 1,50 Euro an Handelsspesen berechnen.

Fonds ohne Ausgabeaufschlag

Auch beim Fondskauf lassen sich Gebühren sparen – und zwar kräftig. Häufig fallen Ausgabeaufschläge (Agio) von etwa 5 Prozent an. Wer beispielsweise eine Order im Wert von 10.000 Euro platziert, hat nach Orderausführung nur Fonds­anteile im Wert von 9.500 Euro im Depot. Diese horrenden Kosten können Sie einsparen, wenn Sie Ihre Order bei einem Online Broker aufgeben, der Ihren Fonds ohne Ausgabeaufschlag anbietet. Unserem Depot-Test entnehmen Sie ganz einfach, bei welchen Banken Sie eine große Zahl an Investmentfonds ohne Agio kaufen können.

Börsenplätze im In- und Ausland sowie außerbörslicher Handel

An welcher Börse handeln Sie Ihre Wertpapiere? Die meisten Privat­anleger ordern ihre Wertpapiere an deutschen Handelsplätzen, einige handeln auch an den US-Börsen NASDAQ, NYSE oder AMEX. Immer größere Bedeutung gewinnt der außerbörsliche Direkthandel, z. B. über die Baader Bank, Tradegate, über Lang & Schwarz oder Gettex, das elektronische Handelssystem der Börse München. Bei Derivaten (Zertifikate, Aktienanleihen, Optionsscheine, Knockouts etc.) findet der Handel häufig direkt mit den Emittenten statt, z. B. mit BNP, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Société Générale, UBS oder Vontobel. In unserem Depot Vergleich prüfen wir, welche Onlinebroker und Trading-Plattformen den Handel an allen deutschen Börsen ermöglichen und wo Sie Ihre Orders auch an US-Börsen oder im außer­börslichen Sekundenhandel platzieren können.

Auszahlung von Dividenden

Für Aktionäre ist die jährliche Gewinn­ausschüttung in Form der Dividende – neben dem eventuellen Kursgewinn – eine wichtige Ertrags­komponente. Kaum zu glauben, aber manche Banken und Online-Broker senden alleine für die bloße Einbuchung einer Dividende eine Kostennote. Prüfen Sie daher, ob in Ihrem Aktiendepot solche Kosten anfallen und ziehen Sie gegebenen­falls einen Wechsel zu einer günstigen Depotbank in Erwägung.

CFD-Handel

Wo kann ich günstig CFDs handeln? Diese Frage stellen sich vor allem erfahrene Trader, denn das gehebelte Trading mit sehr spekulativen CFDs bietet hohe Chancen, aber eben auch besondere Risiken. In unserem Online-Broker-Vergleich haben wir für Sie alle Anbieter markiert, bei denen Sie zusätzlich zum normalen Wertpapierhandel auch CFDs handeln können.

Onlinebroker Vergleich – die günstigsten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test