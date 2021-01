Admiral Markets Erfahrungen: Der CFD- und Forex-Broker im Test

Admiral Markets: Kontakt und Service

Das Unternehmen Admiral Markets ist in Großbritannien ansässig. Deutschen Kunden steht trotzdem ein deutscher Support zur Verfügung. Der Broker besitzt eine Niederlassung in Berlin. Dadurch haben Kunden auch die Möglichkeit, den Support mit einer inländischen Nummer zu kontaktieren. Wahlweise können sie auch eine E-Mail an den deutschen Support senden. Ein weiterer Kontaktweg ist das Feedback-Formular auf der Website, das auch einen Rückrufservice beinhaltet. Außerdem ist ein Live-Chat auf der Website verfügbar.

Admiral Markets bietet seinen Kunden noch eine weitere Form der Unterstützung, die über den telefonischen Support hinaus geht. Kunden, die Probleme mit der Website oder ihrem Account haben, können die Fernunterstützung auslösen. Zu technischen Fragen zur Trading-Plattform stehen laut Unternehmensangaben geschulte Mitarbeiter zur Verfügung. Um dies nutzen zu können, müssen die Trader eine Software herunterladen, um so dem Mitarbeiter den Zugang zu ihrem Computer zu ermöglichen. So können sich Support-Mitarbeiter direkt in die Software des Traders einwählen und das Problem schneller beheben. Alle Support-Leistungen sind kostenfrei. Admiral Markets achtet bei der Fernunterstützung auf höchste Sicherheit: Die Übertragung der Daten erfolgt über eine verschlüsselte SSL-Verbindung.

Potsdamer Platz 10

10785 Berlin

Deutschland

Website: https://admiralmarkets.com/de

Telefon: + 49 (0) 30 2574 1955

E-Mail: info@admiralmarkets.de