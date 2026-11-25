Spekulationsblasen folgen einem ähnlichen Drehbuch, an dessen Ende oft ein Börsencrash steht. Hier erfährst du, woran du das Muster erkennst, wo die KI-Debatte hineinpasst und wie du dein Depot vorbereitest.

Das Wichtigste in Kürze Blasen folgen einem Muster: Auf Auslöser, billigen Kredit und Euphorie folgen Ausstieg und Panik.

Auf Auslöser, billigen Kredit und Euphorie folgen Ausstieg und Panik. Sicher erkennbar erst im Rückblick: Die typischen Warnzeichen gab es auch schon, ohne dass es krachte.

Die typischen Warnzeichen gab es auch schon, ohne dass es krachte. Erholung braucht Geduld: Nach 1929 brauchte der Dow Jones 25 Jahre zurück aufs alte Hoch.

Nach 1929 brauchte der Dow Jones 25 Jahre zurück aufs alte Hoch. Kein Verlust ab 15 Jahren: Wer seit Ende 1987 für 15 Jahre im DAX investiert blieb, lag in keinem der 24 Zeiträume im Minus.

Wer seit Ende 1987 für 15 Jahre im DAX investiert blieb, lag in keinem der 24 Zeiträume im Minus. Dein ETF ist konzentrierter, als er wirkt: Die zehn größten Werte stellen gut ein Viertel des MSCI World.

Die zehn größten Werte stellen gut ein Viertel des MSCI World. Schutz hat seinen Preis: Eine Absicherung kostet in ruhigen Jahren spürbar Rendite.

Wie eine Spekulationsblase entsteht

Fällt ein Index um mehr als 10 Prozent unter sein Hoch, sprechen Börsianer von einer Korrektur, ab 20 Prozent von einem Bärenmarkt. Ein Crash ist ein schneller, tiefer Absturz binnen Tagen oder Wochen. Die Blase ist seine Vorgeschichte, eine Phase, in der Preise weit über das hinauslaufen, was Gewinne rechtfertigen.

Wie Blasen ablaufen, hat der Wirtschaftshistoriker Charles Kindleberger in „Manias, Panics, and Crashes“ beschrieben, gestützt auf ein Modell des Ökonomen Hyman Minsky.

Am Anfang steht ein Auslöser, etwa eine neue Technologie oder billigeres Geld. Banken leihen bereitwilliger, immer mehr wird auf Kredit gekauft. In der Euphorie kaufen viele nur noch, weil die Preise steigen. Dann nehmen die ersten Insider Gewinne mit, die Stimmung kippt und alle wollen gleichzeitig raus.

Kindleberger nennt das Torschlusspanik. Das Muster reicht zurück bis zur Tulpenmanie 1637 in den Niederlanden, als einzelne Zwiebeln so viel kosteten wie ein Haus.

Gut zu wissen Vier Merkmale, die du selbst prüfen kannst Neue Maßstäbe: Alte Kennzahlen sollen nicht mehr gelten, weil es „diesmal anders“ sei.

Alte Kennzahlen sollen nicht mehr gelten, weil es „diesmal anders“ sei. Mehr Kredit: Käufe und Investitionen laufen zunehmend auf Pump.

Käufe und Investitionen laufen zunehmend auf Pump. Konzentration: Wenige Titel tragen den Anstieg.

Wenige Titel tragen den Anstieg. Umsätze im Kreis: Firmen finanzieren Kunden, die damit wieder bei ihnen kaufen.

Für die Bewertung gibt es zudem einen bekannten Fiebermesser, das Shiller-KGV. Es setzt den Kurs ins Verhältnis zu den durchschnittlichen Gewinnen der vergangenen zehn Jahre. Beim S&P 500 lag es im Dezember 1999 kurz vor dem Platzen der Dotcom-Blase bei rund 44, im langfristigen Schnitt bei gut 17.

Beweisen kann das alles allerdings nichts, denn alle vier Merkmale gab es auch in Phasen, nach denen es nicht krachte. Ob es eine Blase war, zeigt sich verlässlich erst im Rückblick. Die ehrlichere Frage ist deshalb, ob dein Depot einen Einbruch aushält.

In eigener Sache

Börsencrashs seit 1929: Was Blasen und Krisen gemeinsam haben

Ein Blick auf die großen Einbrüche nimmt vielen den Schrecken. Nicht jeder Crash hatte eine Blase als Vorgeschichte, manche löste ein Schock von außen aus. Wie tief es ging und wie lange Anleger Geduld brauchten, schwankt enorm.

Große Börsencrashs seit 1929 im Vergleich

Krise Auslöser Verlust vom Hoch zum Tief Zurück auf altem Hoch Crash 1929 Blase: Aktienkäufe auf Kredit Dow Jones −89 % November 1954 Ölkrise 1973/74 Schock: Ölembargo, hohe Inflation S&P 500 −48 % Juli 1980 Dotcom-Blase 2000 bis 2003 Blase: Internetfirmen ohne Gewinne DAX −73 %, Nemax 50 −97 % DAX Juli 2007, Nemax 50 nie Finanzkrise 2007 bis 2009 Blase: faule US-Hauskredite, Lehman-Pleite DAX −55 % 2013 Euro-Schuldenkrise 2011 Schock: überschuldete Euro-Staaten DAX −33 % Ende 2012 Corona-Crash 2020 Schock: Pandemie und Lockdowns DAX −39 % Dezember 2020 Zinswende 2022 Schock: Inflation, schnelle Zinserhöhungen DAX −26 % 2023

Schlusskurse. DAX als Performanceindex inklusive Dividenden, Dow Jones und S&P 500 als Kursindizes. Quellen: Deutsche Börse, finanzen.net, Stand 17.11.2026

Am längsten dauerte die Erholung nach geplatzten Blasen und in den 1970ern, als hohe Inflation die Gewinne auffraß. Wie tief es geht, entscheidet am Ende die reale Wirtschaft. Brechen Gewinne, Jobs und Kredite ein, zieht es sich über Jahre.

Nach Corona, als Notenbanken und Regierungen sofort gegensteuerten, war der Spuk nach zehn Monaten vorbei. Und trotz aller Einbrüche stieg der DAX von 1.000 Punkten Ende 1987 auf rund 24.500 Ende 2025.

Ein Crash fühlt sich an wie ein Notfall, für langfristige Anleger ist er aber meistens keiner, solange sie nicht verkaufen müssen. Jennifer Kus Redakteurin bei finanzen.net Ratgeber Zur Quelle

Wer 1929 am Hoch kaufte, wartete ein Vierteljahrhundert. Dahinter steckt auch eine Rechenregel: Fällt dein Depot von 10.000 auf 5.000 Euro, sind 5.000 Euro weg, also 50 Prozent. Für den Weg zurück muss der Rest aber um 100 Prozent steigen, weil jedes Plus jetzt auf der halb so großen Summe aufsetzt. Der Verlust in Euro wird dadurch nicht größer, nur der Weg zurück länger. Geld ist an der Börse also schnell weg, bis zum alten Stand kann es dauern.

Gut zu wissen Schützen Anleihen in der Krise? In der Finanzkrise 2008 gewannen Bundesanleihen an Wert, weil Anleger Sicherheit suchten und die Zinsen sanken.

gewannen Bundesanleihen an Wert, weil Anleger Sicherheit suchten und die Zinsen sanken. Während der Zinswende 2022 fielen Aktien und Anleihen gleichzeitig, weil steigende Zinsen beide Anlageklassen belasteten.

fielen Aktien und Anleihen gleichzeitig, weil steigende Zinsen beide Anlageklassen belasteten. Die Lehre daraus lautet, dass Anleihen ein Depot zwar oft stabilisieren, aber eben nicht in jedem Krisenszenario als Airbag taugen.

Die Debatte um KI-Investitionen

Ob Künstliche Intelligenz die nächste Blase ist, wird seit Monaten diskutiert. Zu den Skeptikern gehört Gary Gensler, früher Chef der US-Börsenaufsicht SEC. In einem Bloomberg-Podcast am 27. Oktober 2026 verwies er auf mehr als 500 Mrd. Dollar an neuen KI-bezogenen Schulden allein in diesem Jahr. Garantien und Zweckgesellschaften außerhalb der Bilanzen erinnerten ihn an die Zeit vor 2008.

Dagegen hält etwa Dan Simkowitz, Co-Präsident von Morgan Stanley. Im Interview mit dem Portal CTech am 15. Oktober 2026 sagte er, die KI-Investitionen trieben die Unternehmensgewinne. Die Bewertungen seien kaum gestiegen, weil die Gewinne schneller wuchsen als die Kurse. Anders als 2000 und 2008 stünden Konzerne mit soliden Bilanzen hinter den Ausgaben.

Gut zu wissen Drei Punkte, die du selbst verfolgen kannst Konzentration: Wie viel Gewicht die großen Technologiewerte haben, zeigt der nächste Abschnitt.

Investitionen und Finanzierung: Die US-Cloud-Konzerne investieren 2026 laut J.P. Morgan rund 697 Mrd. Dollar in Rechenzentren, fast ihren gesamten operativen Cashflow. Je mehr auf Kredit läuft, desto anfälliger wird es.

Gegenseitige Beteiligungen: Chiphersteller beteiligen sich an KI-Firmen, die damit ihre Chips kaufen. Solche Umsätze sagen wenig über die echte Nachfrage.

Wie breit dein ETF wirklich streut

Mit einem Welt-ETF besitzt du über tausend Unternehmen, nur ist das Geld nicht gleichmäßig verteilt. Im MSCI World machten die zehn größten Werte am 30. Oktober 2026 zusammen 26,6 Prozent aus, im S&P 500 sogar 37,3 Prozent. Acht dieser zehn Positionen stammen aus dem Technologie- und Internetumfeld.

Gut zu wissen Rechenbeispiel Fallen die zehn größten Werte um 30 Prozent und der Rest bleibt stabil, verliert ein MSCI-World-ETF allein dadurch rund 8 Prozent, ein S&P-500-ETF gut 11 Prozent.

Schlecht gestreut ist dein ETF deshalb nicht. Er hängt aber stärker an wenigen Titeln, als die Zahl der Firmen vermuten lässt. Ein gleichgewichteter Index, in dem jedes Unternehmen gleich viel zählt, oder andere Regionen senken diese Abhängigkeit, kosten aber Rendite, solange die Großen vorn liegen.

Dass sich auch ganze Länder schwertun können, zeigt Japan. Der Nikkei 225 brauchte nach seinem Hoch von Ende 1989 über 34 Jahre bis zum alten Niveau.

Ein Welt-ETF streut über viele Länder, aber nicht unbedingt über viele Geschichten. Jennifer Kus Redakteur, Finanzen.net Ratgeber Zur Quelle

Vor dem Crash: Was du vorbereiten kannst

Die Grundlagen sind unspektakulär. Ein Notgroschen von drei bis sechs Nettogehältern sorgt dafür, dass du nie im falschen Moment verkaufen musst. Geld, das du in den nächsten fünf Jahren brauchst, gehört nicht in Aktien. Dazu kommen Streuung und ein Plan, den du in ruhigen Zeiten aufschreibst. Was tust du bei minus 20, was bei minus 40 Prozent?

Bei Absicherungen gilt ein einfacher Gedanke. Eine Versicherung ist teuer, wenn es schon brennt. Mitten im Crash suchen alle Schutz und die Preise steigen kräftig.

Absicherungsinstrumente im Überblick

Instrument Wirkung Kosten Grenze Stop-Loss Verkauft automatisch unter einer Kursmarke Nur Ordergebühr Bei Kurslücken Verkauf weit darunter Put-Optionsschein Gewinnt, wenn der Index fällt Prämie Verfällt ohne Absturz wertlos Knock-out (Short) Steigt mit Hebel bei fallendem Index Finanzierungskosten Wertlos, wenn der Index die Schwelle reißt Short-ETF Täglich gegenläufig zum Index Laufende Kosten Weicht auf Dauer vom Gegenteil ab

Quelle: eigene Darstellung

Gut zu wissen Rechenbeispiel: Was Schutz kostet Ein Put, der deinen Index ein Jahr lang ab heutigem Stand absichert, kostet bei einer erwarteten Schwankung von 20 Prozent im Jahr rund 8 Prozent des abgesicherten Werts, ab 10 Prozent Minus etwa 3,6 Prozent. Steigt der Markt um 7 Prozent, liegst du mit dem vollen Schutz trotzdem leicht im Minus. Eigene Beispielrechnung, ohne Zinsen und Dividenden.

Wie die Instrumente funktionieren, erklären wir im Ratgeber zur Depotabsicherung.

Während und nach dem Crash

Wenn es kracht, ist der Impuls zu verkaufen menschlich. Verluste schmerzen etwa doppelt so stark, wie Gewinne freuen, und wenn alle verkaufen, wirkt Verkaufen plötzlich vernünftig. Frag dich vorher ehrlich, ob sich deine Strategie geändert hat oder nur der Kurs, und ob du weißt, wann du wieder einsteigen würdest.

Denn wer aussteigt, muss zweimal richtig liegen. Wer über 20 Jahre nur die zehn besten Börsentage verpasste, hat laut J.P. Morgan Asset Management sein Ergebnis halbiert, und diese Tage lagen oft direkt neben den schlechtesten.

Morningstar zufolge erzielten US-Fondsanleger in den zehn Jahren bis Ende 2025 pro Jahr 1,2 Prozentpunkte weniger als ihre eigenen Fonds, weil sie zur falschen Zeit kauften und verkauften. Entscheidend ist also weniger der perfekte Einstieg als die Zeit, die dein Geld im Markt bleibt.

Wie sehr Zeit hilft, zeigt das Renditedreieck. Wer seit Ende 1987 für 15 Jahre im DAX investiert blieb, hat in keinem der 24 Zeiträume Geld verloren. Über zehn Jahre lagen 27 von 29 Zeiträumen im Plus. Eine Garantie für die Zukunft ist das nicht, aber ein starkes Argument für Geduld.

Ein laufender Sparplan kauft bei fallenden Kursen automatisch mehr Anteile. Frisches Geld lässt sich in Etappen anlegen, dann musst du den Tiefpunkt nicht treffen. Ein großer Kauf mitten im Sturz, der berühmte Griff ins fallende Messer, kann dagegen lange wehtun.

Nach dem ersten Einbruch 2000 fiel der DAX noch drei Jahre weiter. Wie sich deine Sparrate über 10, 20 oder 30 Jahre entwickeln kann, spielst du mit unserem ETF-Rechner durch.

In eigener Sache

Danach lohnt ein ehrlicher Blick ins Depot. Hat sich deine Aufteilung verschoben, stellst du sie beim Rebalancing nach festen Regeln wieder her. Und hat dich der Einbruch schlaflos gemacht, ist jetzt der Moment, deinen Plan anzupassen.

Fazit: Das Muster kennen und das Depot wetterfest machen

Ob gerade eine Blase entsteht, weiß man sicher erst hinterher. Doch du musst den Knall nicht vorhersagen, du musst nur dafür sorgen, dass er dich nicht zum Verkaufen zwingt. Das gelingt dir mit einem soliden Notgroschen, einem ehrlichen Blick auf die Klumpenrisiken in deinem ETF und einem Plan, den du bei gutem Wetter schmiedest.

Trenne deshalb schon heute sauber zwischen deinem Sicherheitsbaustein auf dem Tagesgeld und dem Geld, auf das du mindestens zehn Jahre verzichten kannst. So bleibt dein Alltag entspannt und du kannst den nächsten Abschwung sogar für dich nutzen.

Deine Checkliste zur Vorbereitung Reserve: Parke drei bis sechs Nettogehälter auf dem Tagesgeld, plus alles, was du in den nächsten fünf Jahren ausgeben willst.

Parke drei bis sechs Nettogehälter auf dem Tagesgeld, plus alles, was du in den nächsten fünf Jahren ausgeben willst. Aufteilung: Lege fest, wie viel Prozent in Aktien, Anleihen und Tagesgeld fließen und ab welcher Abweichung (etwa fünf Prozentpunkte) du umschichtest.

Lege fest, wie viel Prozent in Aktien, Anleihen und Tagesgeld fließen und ab welcher Abweichung (etwa fünf Prozentpunkte) du umschichtest. Krisenplan: Schreib dir heute auf, wie du bei minus 20 und minus 40 Prozent reagierst, damit im Ernstfall nicht der Bauch entscheidet.

Schreib dir heute auf, wie du bei minus 20 und minus 40 Prozent reagierst, damit im Ernstfall nicht der Bauch entscheidet. Konzentration: Prüfe im Factsheet deines ETFs, wie stark die zehn größten Positionen gewichtet sind und entscheide, ob du damit ruhig schlafen kannst.

Prüfe im Factsheet deines ETFs, wie stark die zehn größten Positionen gewichtet sind und entscheide, ob du damit ruhig schlafen kannst. Sparplan: Lass ihn im Crash stur weiterlaufen. Bei niedrigen Kursen kaufst du automatisch mehr Anteile für dein Geld.