Das Wichtigste in Kürze Keine Zeit, den ganzen Artikel zu lesen? Hier sind die Kernpunkte für dich: Bis 15 % automatisch angerechnet: Deine Depotbank rechnet die ausländische Quellensteuer meist bis 15 Prozent direkt auf die deutsche Abgeltungsteuer an. Was darüber hinausgeht, holst du dir selbst zurück.

Deine Depotbank rechnet die ausländische Quellensteuer meist bis 15 Prozent direkt auf die deutsche Abgeltungsteuer an. Was darüber hinausgeht, holst du dir selbst zurück.

Schweiz mit 20 Prozentpunkten Erstattung: Von den 35 Prozent Schweizer Verrechnungssteuer bekommst du 20 Prozentpunkte zurück. Bei 1.000 Euro Dividende sind das 200 Euro, die sonst verloren gehen.

Von den 35 Prozent Schweizer Verrechnungssteuer bekommst du 20 Prozentpunkte zurück. Bei 1.000 Euro Dividende sind das 200 Euro, die sonst verloren gehen.

Kein Anspruch bei ETFs: Bei Fonds und ETFs wird die Quellensteuer auf Fondsebene abgerechnet. Als Anleger kannst du selbst nichts zurückfordern.

Bei Fonds und ETFs wird die Quellensteuer auf Fondsebene abgerechnet. Als Anleger kannst du selbst nichts zurückfordern.

Erst rechnen, dann beantragen: Kostet dich der Antrag 25 Euro, lohnt er sich bei Schweizer Aktien erst ab 125 Euro Bruttodividende.

Kostet dich der Antrag 25 Euro, lohnt er sich bei Schweizer Aktien erst ab 125 Euro Bruttodividende.

Drei bis fünf Jahre Zeit: Die Fristen für die Rückforderung sind meist großzügig. Bündle die Dividenden mehrerer Jahre in einem Antrag, das spart Arbeit und Gebühren.

Was ist die Quellensteuer?

Hältst du Aktien aus dem Ausland, möchte auch der dortige Staat mitverdienen. Die Quellensteuer wird direkt an der Quelle einbehalten, also im Heimatland des Unternehmens, noch bevor die Dividende auf deinem Konto landet. Bei Nestlé oder Novartis behält die Schweiz sofort 35 Prozent ein, bei Novo Nordisk Dänemark 27 Prozent. Deutschland besteuert dieselbe Dividende anschließend noch einmal.

Wie viel Geld Anlegern dadurch jedes Jahr entgeht, lässt sich nur schätzen. Die Aktionärsvereinigung DSW ging 2022 davon aus, dass deutsche Anleger in den vier Jahren davor rund fünf Milliarden Euro nicht zurückgeholt haben. Jedes Jahr komme mehr als eine weitere Milliarde dazu. Die EU-Kommission beziffert das Einsparpotenzial vereinfachter Verfahren für Anleger in der EU auf 5,17 Milliarden Euro jährlich.

Gut zu wissen Drei wichtige Begriffe für deinen Antrag Doppelbesteuerungsabkommen (DBA): Ein Vertrag zwischen zwei Staaten. Er regelt, wie viel Quellensteuer das Ausland höchstens behalten darf. Für Privatanleger sind das meist 15 Prozent.

Ein Vertrag zwischen zwei Staaten. Er regelt, wie viel Quellensteuer das Ausland höchstens behalten darf. Für Privatanleger sind das meist 15 Prozent. Ansässigkeitsbescheinigung: Der offizielle Stempel deines Finanzamts, der bestätigt, dass du in Deutschland lebst und hier steuerpflichtig bist.

Der offizielle Stempel deines Finanzamts, der bestätigt, dass du in Deutschland lebst und hier steuerpflichtig bist. Tax Voucher: Die Bescheinigung deiner Depotbank darüber, wie viel ausländische Steuer dir tatsächlich abgezogen wurde.

Warum du doppelt zahlst und was automatisch verrechnet wird

Das Doppelbesteuerungsabkommen setzt eine Grenze. Das Land, aus dem die Aktie stammt, darf meist höchstens 15 Prozent Steuern behalten. Genau diese 15 Prozent rechnet deine deutsche Depotbank automatisch auf die Abgeltungsteuer an. Von den 25 Prozent deutscher Steuer bleiben so nur noch 10 Prozent plus Solidaritätszuschlag übrig.

Was das Ausland über diese 15 Prozent hinaus einbehält, erstattet dir deine Bank nicht. Dieses Geld bekommst du nur auf eigenen Antrag vom ausländischen Finanzamt zurück.

Ein Rechenbeispiel: 1.000 Euro Dividende aus der Schweiz

Schritt Betrag Bruttodividende 1.000,00 Euro Schweizer Quellensteuer (35 %) −350,00 Euro Deutsche Abgeltungsteuer (25 %) vor Anrechnung 250,00 Euro Angerechnete Quellensteuer (15 %) −150,00 Euro Tatsächlich gezahlte deutsche Steuer (inkl. Soli) −105,50 Euro Automatische Gutschrift auf deinem Konto 544,50 Euro Erstattung aus der Schweiz (restliche 20 %) +200,00 Euro Dein Netto nach erfolgreichem Antrag 744,50 Euro

Ohne Kirchensteuer, Wechselkurseffekte und Antragskosten; Sparerpauschbetrag bereits ausgeschöpft. Quelle: eigene Berechnung, Stand 27.10.2026.

Bei kleinen Depots ist Vorsicht geboten. Bleiben deine gesamten Kapitalerträge bis Jahresende unter dem Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro (2.000 Euro bei Zusammenveranlagung), zahlst du keine deutsche Steuer. Deine Bank merkt sich die Quellensteuer zwar im laufenden Jahr vor und rechnet sie an, falls später noch steuerpflichtige Erträge dazukommen. Bleibt es beim Freibetrag, verfällt die Anrechnung zum Jahresende. Wie der Freistellungsauftrag genau funktionieren, liest du in unserem Ratgeber zur Abgeltungsteuer und Sparerpauschbetrag.

Wie viel du je Land zurückholen kannst

Zurückholen kannst du genau den Teil, der über die automatisch angerechneten 15 Prozent hinausgeht. Die folgende Tabelle zeigt dir, wie viel in den einzelnen Ländern zu holen ist, immer gemessen an deiner Bruttodividende.

Bei Frankreich und den USA ist es für dich besonders einfach, bei Norwegen dagegen etwas heikel.

Gut zu wissen Drei Länder mit Besonderheiten USA: Liegt deiner Bank das Formular W-8BEN vor, behalten die USA nur 15 Prozent ein, die in Deutschland voll angerechnet werden. Fehlt das Formular, werden 30 Prozent abgezogen. Das zu viel gezahlte Geld bekommst du laut DSW dann nur über eine aufwendige US-Steuererklärung zurück. Frankreich: Stimmen deine Unterlagen bei der Bank, behält Frankreich nur 12,8 Prozent ein. Dieser Betrag wird in Deutschland komplett angerechnet, ein Antrag ist nicht nötig. Norwegen: Deine Bank rechnet hier nichts an, weil Norwegen zwei Erstattungswege anbietet und du dich für einen entscheiden musst. Über das DBA holst du dir 10 Prozentpunkte in Norwegen zurück und lässt dir die übrigen 15 Prozent anschließend über die Anlage KAP deiner Steuererklärung anrechnen. Alternativ beantragst du die Erstattung nach norwegischem Recht über den sogenannten Abschirmungsabzug, der sich nach deinen Anschaffungskosten richtet. Dann wird in Deutschland nichts angerechnet. Beide Wege zu kombinieren, ist ausgeschlossen.

Die Quellensteuer ist ein lästiger Kostenpunkt, sollte aber nie das einzige Kriterium für einen Aktienkauf sein. Wie du solide Unternehmen für dein Depot findest, liest du im Ratgeber zur Dividendenstrategie.

Sonderfall ETF: Warum du hier nichts beantragen kannst

Investierst du über ETFs, musst du dich um ausländische Formulare und Anträge nicht kümmern. Die Quellensteuer wird auf Fondsebene abgezogen, nicht bei dir persönlich. Seit der Investmentsteuerreform 2018 kannst du sie dir als Privatanleger deshalb weder anrechnen noch erstatten lassen.

Leer gehst du trotzdem nicht aus. Als pauschaler Ausgleich bleiben bei Aktien-ETFs 30 Prozent deiner Erträge steuerfrei, die sogenannte Teilfreistellung.

Gut zu wissen Weiterlesen ETF-Steuern im Detail: Wie beispielsweise die Teilfreistellung wirkt, erklären wir dir Schritt für Schritt im Ratgeber zur Vorabpauschale.

Zurückfordern könnte die Quellensteuer nur der ETF-Anbieter selbst, gesetzlich verpflichtet ist er dazu nicht. Für reine ETF-Anleger ist das Thema Erstattung damit erledigt. Relevant wird der Papierkram erst, wenn du ausländische Einzelaktien direkt im Depot hältst.

So läuft der Antrag am Beispiel der Schweiz ab

In der Schweiz holst du dir 20 Prozentpunkte zurück, kostenlos und bis auf den Stempel vom Finanzamt komplett online. Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) nimmt Anträge aus Deutschland für Dividenden, die ab 2020 fällig wurden, nur noch über ihr Online-Portal an.

Gut zu wissen Der Schweizer Antrag in fünf Schritten Konto anlegen: Du registrierst dich im ESTV-Portal über das Behördenlogin AGOV.

Du registrierst dich im ESTV-Portal über das Behördenlogin AGOV. Erträge eintragen: Für jede Aktie gibst du Jahr, ISIN, Kaufdatum und Stückzahl an. Mehrere Jahre lassen sich in einem Antrag bündeln.

Für jede Aktie gibst du Jahr, ISIN, Kaufdatum und Stückzahl an. Mehrere Jahre lassen sich in einem Antrag bündeln. Belege hochladen: Meist reicht die normale Dividendenabrechnung, sofern Steuersatz und Betrag in Schweizer Franken darauf stehen. Sonst brauchst du einen Tax Voucher deiner Bank.

Meist reicht die normale Dividendenabrechnung, sofern Steuersatz und Betrag in Schweizer Franken darauf stehen. Sonst brauchst du einen Tax Voucher deiner Bank. Finanzamt einschalten: Das vom Portal erzeugte Stempelblatt unterschreibst du und lässt es von deinem deutschen Finanzamt beglaubigen.

Das vom Portal erzeugte Stempelblatt unterschreibst du und lässt es von deinem deutschen Finanzamt beglaubigen. Antrag abschließen: Das beglaubigte Stempelblatt lädst du als PDF im Portal hoch. Erst damit gilt dein Antrag als eingereicht, der Versand per Post entfällt.

Zeit hast du dafür reichlich. Die Frist endet drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Dividende fällig wurde. Für eine Ausschüttung aus dem Frühjahr 2026 hast du also bis zum 31. Dezember 2029 Zeit.

So funktionieren Rückforderungen in anderen Ländern

Die folgende Tabelle zeigt dir Wege und Fristen für die wichtigsten Länder, aus denen du mindestens 10 Prozentpunkte zurückholen kannst.

Land Antragsweg Frist Schweiz online im ESTV-Portal 3 Jahre ab Ende des Fälligkeitsjahres Finnland Formular 6164e oder online 3 Jahre ab Ende des Zahlungsjahres Belgien Formular 276 Div.-Aut. 5 Jahre ab 1. Januar des Zahlungsjahres Österreich elektronische Vorausmeldung plus Papierantrag bis Ende des 5. Kalenderjahres nach dem Einbehalt Dänemark Online-Formular der Steuerbehörde 5 Jahre ab Einbehalt Italien Modello A an das Centro Operativo Pescara 48 Monate ab Einbehalt Norwegen Antrag bei der Steuerbehörde 5 Jahre ab Ende des Zahlungsjahres

Fristen können sich ändern. Dänemark wendet seit einem Urteil des Obersten Gerichts vom Juni 2026 fünf statt drei Jahre an. Quelle: Steuerbehörden der Länder, Stand 27.10.2026.

Ab wann sich der Aufwand für dich lohnt

Deine Erstattung ist immer ein fester Prozentsatz, die Kosten für den Antrag sind dagegen meist fix. Das kann den Ertrag schnell aufzehren. Manche Banken verlangen für den nötigen Tax Voucher eine Gebühr, andere stellen ihn kostenlos aus. Einen Überblick über Depotkonditionen bietet unser Online-Broker-Vergleich. Läuft der Antrag über die internationale Verwahrkette, verlangen Banken laut Aktionärsvereinigung DSW teils 50 bis über 100 Euro je Antrag.

Ab dieser Bruttodividende lohnt sich der Antrag

Kosten der Erstattung Schweiz (20 %) Dänemark (12 %) 25 Euro über 125 Euro über 208 Euro 100 Euro über 500 Euro über 833 Euro

Bruttodividende je Land und Antrag, ohne Wechselkurskosten. Quelle: eigene Berechnung, Stand 27.10.2026.

Kassierst du zum Beispiel nur 100 Euro Schweizer Dividende im Jahr, machst du bei 25 Euro Kosten ein Verlustgeschäft. Sinnvoller ist es deshalb, die Dividenden mehrerer Jahre zu sammeln und gebündelt einzureichen, solange die Fristen es zulassen. Das spart spürbar Gebühren, verlangt aber etwas Geduld. In Norwegen nennt die Behörde Bearbeitungszeiten von bis zu zwei Jahren, und auch Dänemark weist auf deutlich längere Bearbeitungszeiten hin.

Gut zu wissen Vier Fehler, die dich unnötig Geld kosten Freibetrag-Falle: Bleiben deine Kapitalerträge bis Jahresende im Sparerpauschbetrag, zahlst du keine deutsche Steuer. Deine Bank kann die 15 Prozent ausländische Steuer dann nirgends anrechnen, und die Anrechnung verfällt.

Bleiben deine Kapitalerträge bis Jahresende im Sparerpauschbetrag, zahlst du keine deutsche Steuer. Deine Bank kann die 15 Prozent ausländische Steuer dann nirgends anrechnen, und die Anrechnung verfällt. Minusgeschäft: Die Kosten für den Antrag sind am Ende höher als der Betrag, den du zurückbekommst.

Die Kosten für den Antrag sind am Ende höher als der Betrag, den du zurückbekommst. Fristen verpasst: Jedes Land setzt eigene Fristen. Manche beginnen beim Einbehalt, andere erst am Jahresende.

Jedes Land setzt eigene Fristen. Manche beginnen beim Einbehalt, andere erst am Jahresende. Auf die Bank verlassen: Deine Bank kümmert sich nur um die automatische Anrechnung. Den Rest im Ausland zurückzufordern, bleibt deine Aufgabe.

Unterm Strich bleiben dir von 1.000 Euro Schweizer Dividende bei 25 Euro Antragskosten 719,50 Euro. Kosten die Unterlagen 100 Euro, schrumpft dein Netto auf 644,50 Euro.

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Was sich mit dem neuen EU-Verfahren (FASTER) ändert

Um den Papieraufwand zu verringern, hat die EU mit der sogenannten FASTER-Richtlinie ein einheitliches, digitales Verfahren beschlossen. Geplant sind eine digitale Ansässigkeitsbescheinigung und eine Entlastung direkt bei der Auszahlung oder eine Schnellerstattung über registrierte Banken. Der eigene Papierantrag würde damit innerhalb der EU weitgehend wegfallen. Staaten mit einem bereits funktionierenden Entlastungssystem oder einem sehr kleinen Kapitalmarkt können allerdings Ausnahmen nutzen.

Bis das Realität wird, dauert es noch. Liest du online unterschiedliche Jahreszahlen, liegt das am ersten Entwurf, der noch einen Start im Jahr 2027 vorsah. Dieser Zeitplan ist vom Tisch. Für Schweizer Dividenden ändert sich durch FASTER ohnehin nichts, weil die Schweiz nicht zur EU gehört.

Gut zu wissen FASTER im Zeitplan Beschlossen: Richtlinie (EU) 2025/50, angenommen am 10. Dezember 2024.

Richtlinie (EU) 2025/50, angenommen am 10. Dezember 2024. Umsetzung: Die EU-Staaten müssen die Regeln bis zum 31. Dezember 2028 in nationales Recht umsetzen.

Die EU-Staaten müssen die Regeln bis zum 31. Dezember 2028 in nationales Recht umsetzen. Startschuss: Angewendet wird das neue Verfahren ab dem 1. Januar 2030. Bis dahin gilt der heutige Weg mit den bisherigen Fristen.

Fazit: Erst rechnen, dann aktiv werden

Deine Depotbank nimmt dir den ersten Schritt ab und rechnet die ausländische Quellensteuer bis zum DBA-Satz, meist 15 Prozent, automatisch an. Den Rest holst du dir im jeweiligen Quellenland selbst zurück.

Bevor du Formulare ausfüllst, lohnt der Blick auf die eigenen Zahlen. Kommen aus einem Land nur kleine Beträge, sammelst du besser ein paar Jahre und stellst dann einen gemeinsamen Antrag. Jennifer Kus Redakteurin bei Finanzen.net Ratgeber Zur Quelle

Ob sich der Aufwand lohnt, prüfst du mit einer einfachen Rechnung. Teile die Kosten für den Antrag, zum Beispiel 25 Euro, durch den Prozentsatz, den du zurückbekommst, bei der Schweiz also 20 Prozent. Das Ergebnis von 125 Euro ist die Bruttodividende, ab der der Antrag kein Minusgeschäft mehr ist. Als ETF-Anleger kannst du das Thema abhaken, und auch bei sehr kleinen Einzelpositionen fressen die Kosten den Nutzen oft auf.

Dein nächster Schritt ist schnell gemacht Nimm dir die Dividendenabrechnungen des vergangenen Jahres vor, prüfe die Herkunftsländer und rechne deine persönliche Gewinnschwelle aus. Reicht der Betrag noch nicht, sammle die Dividenden mehrerer Jahre, bevor du den Antrag stellst. So bleibt am Ende mehr von deiner Rendite übrig. Wenn du Dividendenaktien direkt halten willst, geht das beii Finanzen invest¹. Dort handelst du Aktien, Derivate, ETFs und Krypto ab 0 Euro Ordergebühr zuzüglich der marktüblichen Spreads. Eröffne jetzt dein kostenloses Depot beim Kostensieger der Stiftung Warentest (11/2026).

FAQs

Was ist die Quellensteuer?

Die Quellensteuer ist eine Steuer, die der Staat des ausschüttenden Unternehmens direkt von der Dividende einbehält, bevor sie im Depot ankommt. Die Schweiz behält zum Beispiel 35 Prozent ein, Dänemark 27 Prozent. Deutschland besteuert die Dividende anschließend mit Abgeltungsteuer und rechnet einen Teil der ausländischen Steuer an.

Wie viel Quellensteuer bekomme ich zurück?

Zurück bekommst du die Differenz zwischen einbehaltener Quellensteuer und dem Satz, den Deutschland anrechnet, meist 15 Prozent. Bei Schweizer Aktien sind das 20 Prozentpunkte der Bruttodividende, bei Belgien 15, bei Österreich 12,5 und bei Dänemark 12. Den Antrag stellst du bei der Steuerbehörde des Quellenlands.

Ab wann lohnt sich die Rückforderung der Quellensteuer?

Der Antrag lohnt sich, wenn die Erstattung höher ist als die Kosten. Teile dafür die Kosten durch den rückforderbaren Satz. Bei 25 Euro Kosten und 20 Prozent Erstattung aus der Schweiz bringt der Antrag erst ab mehr als 125 Euro Bruttodividende Geld, bei Dänemark ab mehr als 208 Euro.

Kann ich bei ETFs Quellensteuer zurückholen?

Nein. Bei ETFs fällt die Quellensteuer auf Fondsebene an, Anleger haben keinen eigenen Erstattungsanspruch und können sie seit 2018 auch nicht anrechnen. Zurückfordern kann nur der Fonds selbst, verpflichtet ist er dazu nicht. Als pauschaler Ausgleich bleiben bei Aktien-ETFs 30 Prozent der Erträge steuerfrei.

Wie hole ich die Schweizer Quellensteuer zurück?

Für Dividenden, die ab 2020 fällig wurden, stellen Anleger aus Deutschland den Antrag online bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung. Du erfasst die Erträge, lädst Abrechnung oder Tax Voucher hoch, lässt das erzeugte Stempelblatt vom Finanzamt beglaubigen und lädst es wieder hoch. Die Frist endet drei Jahre nach Ablauf des Fälligkeitsjahres.

Welche Frist gilt für die Erstattung?

Jedes Land hat eigene Fristen. Die Schweiz und Finnland lassen drei Jahre nach Ende des Fälligkeits- oder Zahlungsjahres zu, Italien 48 Monate ab Einbehalt. Österreich, Belgien, Dänemark und Norwegen erlauben fünf Jahre, wobei jedes Land den Fristbeginn anders setzt. Dänemark wendet seit einem Gerichtsurteil 2026 fünf statt drei Jahre an.