Warum ist das Shiller-KGV kein Kauf- oder Verkaufssignal?

Das Shiller-KGV versagt als Timing-Instrument, weil Märkte über Jahre teuer bleiben und dabei weiter steigen können. Zwischen 2013 und 2026 lag die Kennzahl durchgehend über ihrem historischen Median, 2017 und 2019 bereits im Bereich von 30 Punkten. Wer damals wegen der Bewertung ausgestiegen ist, hat erhebliche Kursgewinne verpasst.

Diese Schwäche ist keine Randnotiz, sondern der häufigste Anwendungsfehler. Die Kennzahl beantwortet die Frage, welche Rendite über zehn Jahre realistisch ist. Sie beantwortet nicht die Frage, was im nächsten Quartal passiert. Wer sie trotzdem als Ausstiegssignal liest, tauscht ein unlösbares Problem gegen ein noch schwereres: Nach dem Ausstieg braucht es einen zweiten richtigen Zeitpunkt für den Wiedereinstieg.

⚠️ Wichtig Ein hohes Shiller-KGV ist kein Grund, dein Depot aufzulösen. Historisch hat die Kennzahl zuverlässig die Renditeerwartung für zehn Jahre gedämpft, aber nie den Zeitpunkt eines Kursrückgangs angezeigt.

Welche Kritik gibt es am Shiller-KGV?

Kritiker des Shiller-KGV halten den Vergleich mit dem historischen Median für unfair, weil sich sowohl die Unternehmen als auch die Rechnungslegung verändert haben. Die Kennzahl misst den Markt von heute mit einem Maßstab von gestern. Vier Einwände wiegen dabei besonders schwer.

US-Unternehmen müssen Ausgaben für Forschung und Entwicklung sofort als Aufwand verbuchen, was den ausgewiesenen Gewinn genau bei den heute dominierenden Technologiekonzernen drückt.

Aktienrückkäufe heben den Gewinn je Aktie über die Zeit, werden vom Standard-CAPE aber nicht korrigiert.

Das Zehnjahresfenster schleppt Sondereffekte mit, etwa den Gewinneinbruch der Corona-Rezession, und zwar noch Jahre danach.

Robert Shiller hat selbst eine Total-Return-Variante entwickelt, die Ausschüttungen berücksichtigt und niedriger liegt als die viel zitierte Standardreihe.

Aus dieser Kritik folgt nicht, dass die Kennzahl wertlos wäre. Sie folgt der Regel, die für alle Bewertungskennzahlen gilt: Vergleiche einen Markt zuerst mit seiner eigenen Geschichte und erst danach mit anderen Märkten. Ein fairer heutiger Vergleichswert für den S&P 500 dürfte deutlich über dem Median von 16,6 liegen. Auch dann bleibt zwischen diesem Wert und 40,6 Punkten eine Lücke.

In eigener Sache

Bewertung kannst du nicht steuern, deine Kosten schon Ob der Markt teuer ist, entscheidet niemand von uns. Wie viel von der Rendite bei dir ankommt, schon: Mit finanzen.net ZERO¹ investierst du beim Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025) in Aktien, ETFs und Sparpläne ab 1 Euro Sparrate. Je niedriger die Renditeerwartung, desto stärker fallen Gebühren ins Gewicht. Starte hier mit wenigen Klicks!

Wo findest du den aktuellen Wert?

Den aktuellen Stand des Shiller-KGV findest du in Robert Shillers frei zugänglicher Datenreihe, die monatlich aktualisiert wird und neben dem CAPE auch Kurse, Gewinne, Dividenden und Anleiherenditen seit 1881 enthält. Achte bei jeder anderen Quelle darauf, welcher Stichtag angegeben ist.

Was ist der Excess CAPE Yield?

Der Excess CAPE Yield misst, wie viel Mehrrendite Aktien gegenüber sicheren Anleihen bieten. Robert Shiller entwickelte die Kennzahl als Ergänzung zum Shiller-KGV, weil eine hohe Bewertung bei Nullzinsen etwas anderes bedeutet als bei fünf Prozent Anleiherendite. Der Excess CAPE Yield ordnet die Bewertung damit ins jeweilige Zinsumfeld ein.

Wie wird der Excess CAPE Yield berechnet?

Der Excess CAPE Yield ergibt sich aus der Gewinnrendite des Aktienmarktes abzüglich der realen Anleiherendite. Die Gewinnrendite ist der Kehrwert des Shiller-KGV: Bei 40,6 Punkten sind das rund 2,5 Prozent. Davon abgezogen wird die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen, bereinigt um die durchschnittliche Inflation der vergangenen zehn Jahre.

Der Begriff „real“ meint genau diese Bereinigung. Wenn eine Anleihe fünf Prozent Zinsen zahlt und die Preise um drei Prozent steigen, bleiben dir rund zwei Prozent an zusätzlicher Kaufkraft. Nur diese reale Rendite ist mit der Gewinnrendite von Aktien vergleichbar, denn Unternehmensgewinne wachsen mit der Inflation tendenziell mit.

Was bedeutet ein niedriger Excess CAPE Yield?

Ein niedriger Excess CAPE Yield bedeutet, dass Anleger für das höhere Risiko von Aktien kaum noch zusätzlich entlohnt werden. Im September 2026 lag der Wert bei rund 1,0 Prozentpunkten. Der Median seit 1881 liegt bei 3,3 Prozentpunkten, die mittlere Hälfte aller Monate zwischen 1,5 und 6,6 Prozentpunkten.

Wie stark sich dieses Bild allein durch Zinsen verschieben kann, zeigt ein Vergleich zweier Zeitpunkte mit fast identischer Aktienbewertung. Im November 2021 stand das Shiller-KGV bei 38,6 und der Excess CAPE Yield bei 3,1 Prozentpunkten. Im September 2026 lag das Shiller-KGV mit 40,6 praktisch auf demselben Niveau, der Vorsprung gegenüber Anleihen war aber auf 1,0 Punkte geschrumpft. Die Aktien waren gleich teuer, die Alternative dazu hatte sich grundlegend verändert.

Warum verändert das Zinsniveau die Bewertung überhaupt?

Das Zinsniveau verändert die Bewertung, weil Anleger Aktien immer gegen die verfügbare Alternative abwägen. Bei null Prozent auf dem Tagesgeld und negativer Realrendite bei Staatsanleihen war fast jeder Aktienkurs vertretbar. Steigen die Anleiherenditen deutlich, konkurriert der Aktienmarkt wieder mit einer planbaren Verzinsung.

Für dich als Privatanleger heißt das nicht, dass Anleihen jetzt die bessere Wahl wären. Über lange Zeiträume waren sie das historisch selten. Es heißt, dass die Aufteilung deines Depots zwischen Aktien und Zinsanlagen wieder eine echte Entscheidung ist statt einer Formsache.

In eigener Sache

Was der sichere Teil deines Depots gerade bringt Wie attraktiv Aktien im Verhältnis zu sicheren Anlagen sind, hängt davon ab, was es risikolos zu holen gibt. Für den kurzfristig verfügbaren Teil deines Geldes und den Notgroschen ist das Tagesgeld die passende Anlageform. Die Konditionen unterscheiden sich zwischen den Banken erheblich und ändern sich mit jeder Zinsentscheidung. Im Tagesgeldvergleich siehst du die aktuellen Angebote auf einen Blick.



Was misst der Buffett-Indikator?

Der Buffett-Indikator setzt die Marktkapitalisierung aller börsennotierten Unternehmen eines Landes ins Verhältnis zu dessen jährlicher Wirtschaftsleistung. Warren Buffett bezeichnete diese Kennzahl 2001 in einem Beitrag für das Magazin Fortune als wahrscheinlich besten einzelnen Maßstab für die Bewertung eines Marktes. Seitdem trägt sie seinen Namen.

Wie wird der Buffett-Indikator berechnet?

Der Buffett-Indikator teilt den Börsenwert aller Unternehmen durch das nominale Bruttoinlandsprodukt und multipliziert das Ergebnis mit 100. Ein Wert von 100 Prozent bedeutet, dass die Börse genauso viel wert ist wie die jährliche Wirtschaftsleistung des Landes. Bei 200 Prozent ist der Aktienmarkt doppelt so groß wie die Wirtschaft.

Der eigentliche Nutzen dieser Kennzahl liegt in ihrer Unabhängigkeit. Während Shiller-KGV und Excess CAPE Yield beide auf Unternehmensgewinnen aufbauen, kommt der Nenner hier aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Bilanzierungsfragen, Sonderabschreibungen und Aktienrückkäufe können ihn nicht verzerren. Wenn diese Kennzahl in dieselbe Richtung zeigt wie das Shiller-KGV, ist das ein unabhängiger Beleg und keine Wiederholung derselben Rechnung.

Warum zeigen verschiedene Quellen verschiedene Werte?

Für den Buffett-Indikator existiert keine offizielle Definition. Weder die US-Notenbank noch das Wirtschaftsministerium berechnen eine verbindliche Zahl, sie liefern nur die Rohdaten. Je nachdem, welche Aktienmarktreihe und welcher BIP-Stichtag verwendet werden, unterscheiden sich die veröffentlichten Werte erheblich.

Zwei verbreitete Auswertungen zeigen das deutlich. Eine Berechnung auf Basis des Wilshire 5000 kam am 10. August 2026 auf 242 Prozent, eine andere Reihe Anfang September 2026 auf rund 237 Prozent. Beide beziehen sich auf dasselbe Land und fast denselben Zeitraum. Dieselbe Auswertung vom August weist zusätzlich eine um Auslandsumsätze bereinigte Variante aus, die nur bei 116 Prozent liegt. Nimm die Kennzahl deshalb als Größenordnung, nicht als exakten Messwert.

Wo liegen die Grenzen des Buffett-Indikators?

Der Buffett-Indikator hat drei strukturelle Schwächen, die seinen Wert über lange Zeiträume verzerren. Alle drei führen dazu, dass heutige Werte systematisch höher ausfallen als vergleichbare Werte aus den 1970er oder 1980er Jahren, ohne dass der Markt deshalb im selben Maß teurer geworden sein muss.

Große Konzerne erwirtschaften einen erheblichen Teil ihrer Gewinne im Ausland, während das BIP nur die Leistung im Inland erfasst.

Der Anteil börsennotierter Unternehmen an der Gesamtwirtschaft verändert sich, etwa wenn Firmen länger in privater Hand bleiben.

Das Zinsniveau kommt in der Formel überhaupt nicht vor, obwohl es die Bewertung stark beeinflusst.

💡 Gut zu wissen Für den deutschen Markt taugt der Buffett-Indikator kaum. Deutschland hat eine große Volkswirtschaft, aber im internationalen Vergleich wenige börsennotierte Unternehmen. Der Wert liegt dadurch dauerhaft niedrig, ohne dass daraus eine günstige Bewertung folgt.

Was sagt das Kurs-Buchwert-Verhältnis eines Index aus?

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) gibt an, wie viel Anleger für einen Euro bilanzielles Eigenkapital zahlen. Bei einem KBV von 4 kostet ein Euro an Vermögenswerten in der Bilanz vier Euro an der Börse. Anders als die drei anderen Kennzahlen musst du das KBV deines Index nicht selbst berechnen.

Wo findest du das KBV in deinem ETF-Factsheet?

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis steht im Factsheet jedes ETF-Anbieters im Abschnitt mit den Portfoliokennzahlen, meist direkt neben dem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das Factsheet ist ein zwei- bis dreiseitiges PDF, das du auf der Produktseite deines ETFs herunterlädst. Achte auf den Stichtag, denn die Werte werden monatlich fortgeschrieben.

Ein Beispiel aus der Praxis: Das Factsheet des iShares Core MSCI World UCITS ETF wies zum 4. September 2026 ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,19 und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,59 aus. MSCI selbst gibt für den zugrunde liegenden Index zum 31. Juli 2026 ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,13 an. Die kleine Abweichung entsteht durch den unterschiedlichen Stichtag und die leicht abweichende Zusammensetzung des Fondsportfolios.

Was ist ein hoher, was ein niedriger Wert?

Einen allgemeingültigen Schwellenwert für das Kurs-Buchwert-Verhältnis gibt es nicht, weil die Zusammensetzung des Index den Wert bestimmt. Technologielastige Indizes liegen systematisch höher als Indizes mit vielen Banken und Industrieunternehmen. Sinnvoll ist deshalb nur der Vergleich eines Index mit seinem eigenen Verlauf.

Wie groß die Unterschiede zwischen Regionen ausfallen, zeigen die Zahlen von MSCI zum 31. Juli 2026: Der MSCI World kam auf ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,13, der MSCI Emerging Markets im selben Moment auf 2,45. Daraus folgt nicht, dass Schwellenländer die bessere Anlage wären. Der Unterschied spiegelt zu einem großen Teil, dass in den Industrieländern andere Geschäftsmodelle dominieren. Ein niedriges KBV ist kein Rabatt, sondern zunächst nur eine andere Zusammensetzung.

💡 Gut zu wissen Notiere dir das Kurs-Buchwert-Verhältnis deines ETFs einmal im Jahr mit Datum. Nach drei bis vier Jahren hast du eine eigene kleine Reihe und siehst, ob die Bewertung deines Index gestiegen oder gefallen ist. Das sagt dir mehr als jeder Vergleich mit einem fremden Index.

Warum ist der Buchwert heute weniger aussagekräftig als früher?

Der Buchwert erfasst vor allem Maschinen, Gebäude und Vorräte. Software, Marken, Patente und Forschungsergebnisse tauchen in der Bilanz dagegen kaum auf, obwohl sie den Wert moderner Unternehmen wesentlich ausmachen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis fällt dadurch strukturell höher aus als in früheren Jahrzehnten.

Ein zweiter Effekt kommt hinzu: Kauft ein Unternehmen eigene Aktien zurück, sinkt das bilanzielle Eigenkapital. Das KBV steigt dann, ohne dass sich am Geschäft etwas geändert hat. Bei einigen hochprofitablen Konzernen ist das Eigenkapital aus diesem Grund rechnerisch sehr klein. Für dich heißt das: Nutze das KBV als Verlaufsbeobachtung deines eigenen Index und nicht als absolutes Urteil über teuer oder günstig.

Was folgt daraus für dein Depot?

Ein Welt-ETF bildet Bewertungsunterschiede zwischen Regionen zwar ab, gewichtet die USA aber mit rund zwei Dritteln (Stand 2026). Damit entscheidet das Bewertungsniveau des US-Marktes den Großteil deiner Rendite mit, auch wenn im Namen deines ETFs die ganze Welt steht. Wer diesen Schwerpunkt verringern will, muss Europa oder Schwellenländer aktiv beimischen.

Die zweite Konsequenz betrifft den Einstieg. Niemand kann dir sagen, ob die Bewertung in zwei Jahren höher oder niedriger liegt. Ein Sparplan nimmt dieser Frage ihre Schärfe, weil er den Einstiegszeitpunkt über Jahre verteilt und damit jedes Bewertungsniveau mitnimmt.

Fazit: Bewertung sagt dir das Wie viel, nicht das Wann Alle vier Kennzahlen beantworten dieselbe Frage aus vier Richtungen: Wie viel zahlst du heute für die Ertragskraft eines Marktes?

Zeigen mehrere Kennzahlen gleichzeitig in dieselbe Richtung, ist das ein belastbarer Befund über das Bewertungsniveau.

Einen Zeitpunkt hat dagegen keine von ihnen je zuverlässig angezeigt, auch das Shiller-KGV nicht.

Wer bei hoher Bewertung einsteigt, sollte vorsichtiger kalkulieren als mit den oft zitierten sieben Prozent Realrendite pro Jahr.

Ein Sparplan verteilt den Einstiegszeitpunkt über Jahre und nimmt der Frage nach dem richtigen Moment ihre Schärfe. Depot für ETF-Sparpläne: Aktien und weltweit gestreute ETFs handelst du bei finanzen.net ZERO¹, dem Broker von finanzen.net, mit Sparplänen ab einem Euro und ohne Ordergebühren. finanzen.net ZERO ist Kostensieger der Stiftung Warentest (12/2025). Starte hier mit wenigen Klicks!