Wealthfront Betterment Deutschland: Geldanlage mit den Pionieren unter den Robo-Advisors

Fazit: Deutsche Robo-Advisor vor US-Konkurrenz

Robo-Advisor wie Wealthfront und Betterment oder auch Scalable, Quirion und OSKAR sind für alle Anleger eine Alternative, die ohne Einfluss von Emotionen, günstig, breit gestreut und zeitsparend investieren wollen.

Wealthfront eignet sich für die Kombination aus Finanzplan und Geldanlage, Betterment bietet individuelle Beratungen an (diesen Weg geht inzwischen übrigens auch Scalable Capital in Deutschland). Aber: Nicht immer ist eine Geldanlage bei den Robo-Advisors Betterment und Wealthfront in Deutschland möglich, in der Regel ist die Geldanlage über einheimische Robo-Advisor für deutsche Anleger deutlich einfacher und effizienter.

Unsere Empfehlung: Deutsche Anleger sollten den Mehraufwand einer Geldanlage bei den US-Robo-Advisors meiden und sehr gute, deutsche Alternativen wählen.

Produkt­empfehlung: Wenn Sie für die gesamte Familie Geld anlegen und dabei immer einen schnellen Einblick in Ihren Kontostand haben wollen, kommt OSKAR für Sie infrage. Bei VisualVest finden sie besonders interessante nachhaltige Investmentstrategien. Quirion bietet sehr gute Produktlösungen an und ist am längsten am Markt aktiv. Scalable Capital ist bezüglich Kundengeldern Deutschlands Marktführer.