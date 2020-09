X-markets Erfahrungen: Die Deutsche Bank-Tochter im Test

Xmarkets? Bafin warnt vor X-markets-Klon

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor der Plattform "XMarkets", betrieben von Celestial Trading Ltd. Das Unternehmen mit Sitz auf den Seychellen benutzt den Namen der Deutsche Bank-Tochter zur Kundenakquise.

Die Bafin weist darauf hin, dass der Betreiber Celestial Trading Ltd. kein nach §32 Kreditwesengesetz zugelassenes Institut sei und entsprechend keine Erlaubnis gemäß §32 KWG zum Erbringen von Finanzdienstleistungen habe. Das Unternehmen "XMarkets" bzw. Celestial Trading Ltd. unterstehe bislang nicht der BaFin-Aufsicht, heißt es in der Mitteilung weiter. Celestial Trading Ltd. bietet laut Bafin an, Handelskonten zu eröffnen, um mit Forex zu handeln - eine dreiste Betrugsmasche.

Tipp: Als Anleger sollten Sie beachten, dass Sie die Plattform "XMarkets" nicht mit der Deutschen Bank-Tochter "X-markets" verwechseln.