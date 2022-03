Bison Erfahrungen: Der Krypto-Handelsplatz der Börse Stuttgart im Test

Bison – der mobile Kryptohandelsplatz im Überblick

Die Bison* App ist ein deutscher Handelsplatz für Kryptowährungen und gehört zur Börse Stuttgart. Seit 2019 können Interessenten die App herunterladen. Laut Website steht der Name der Applikation für das, was sie tut. Es ähnelt sowohl dem Bullen, als auch dem Bären und ist durch seine Nähe zur Börse Stuttgart auch eng mit dem traditionellen Handel verbunden. Gleichzeitig ist Bison aber „nicht wie die traditionelle Finanzwelt“. Das Angebot ist mit sieben Kryptowährungen, darunter Bitcoin und Ethereum, kleiner als das der internationalen Konkurrenz. Anleger können die App entweder für iOS- oder Android-basierte Smartphones herunterladen oder per Webversion auf die Applikation zurückgreifen.

Die Applikation selbst wird von der Sowa Labs GmbH in Stuttgart betrieben. Dabei handelt es sich ebenfalls um das Tochterunternehmen der Börse Stuttgart. Die von Anlegern über Bison gekauften Coins werden dann durch die blocknox GmbH verwaltet – auch eine Tochter der Börse Stuttgart. Die EUWAX AG, der Handelspartner, gehört, wie alle anderen Unternehmen, ebenfalls zur Börse Stuttgart. Am Ende handelt es sich bei der Krypto-App tatsächlich um ein „Made in Germany“-Produkt.