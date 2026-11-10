Keine Zeit, den ganzen Artikel zu lesen? Hier sind die Kernpunkte für dich:

Ein Lombardkredit, auch Wertpapierkredit oder Depotkredit genannt, ist ein Kredit, für den deine Wertpapiere als Sicherheit dienen. Deine Depotbank leiht dir Geld, und im Gegenzug verpfändest du ihr deine Aktien, Fonds oder ETFs. Wie viel du dir leihen kannst, hängt davon ab, wie viel deine Wertpapiere wert sind. Zinsen zahlst du nur für den Betrag, den du tatsächlich nutzt, feste Raten gibt es in der Regel nicht.

Im Alltag funktioniert der Lombardkredit wie ein Minus auf deinem Verrechnungskonto, also dem Konto, das zu deinem Depot gehört. Du nutzt den Kredit, indem du mehr ausgibst, als auf dem Konto liegt, und du zahlst ihn zurück, sobald wieder Geld eingeht. Üblicherweise gibt es keine feste Laufzeit für den Kredit, die Zinsen werden einmal im Quartal abgerechnet, und du kannst jederzeit zurückzahlen.

Drei Begriffe begegnen dir bei jedem Lombardkredit:

Entscheidend ist also nicht der vereinbarte Kreditrahmen, sondern der Beleihungswert deiner Wertpapiere. Die 60 Prozent im Beispiel sind eine Annahme; Finanzen invest rechnet beispielsweise ETFs mit bis zu 75 Prozent an.

Die Beleihungswerte für Wertpapiere richten sich nach deren Risiko: Breit gestreute Fonds und Aktien aus großen Indizes rechnen Banken höher an als Nebenwerte; Optionsscheine und Zertifikate beleihen viele Anbieter gar nicht. Bei Finanzen invest zum Beispiel liegt der Beleihungswert eines einzelnen Wertpapiers zwischen 0 Prozent und 75 Prozent (Stand 22.10.2026).

Breit gestreute ETFs und Standardwerte lassen sich am höchsten beleihen, Optionsscheine und Zertifikate dienen nicht als Sicherheit.

Warum Banken hier vorsichtig sind, zeigt ein Blick auf die Produkte selbst: Zertifikate sind rechtlich Schuldverschreibungen des Emittenten, wie der Ratgeber „Was sind Zertifikate?“ erklärt. Bei Optionsscheinen steckt der Hebel bereits im Produkt, ihr Kurs schwankt entsprechend stark.

Ein Beleihungswert ist kein fester Wert. Manche Anbieter ermitteln die Standard-Beleihungswerte einmal täglich und können ihre Risikoeinschätzung für einzelne Wertpapiere ändern. Ein Beispiel: Die Beleihung eines Depots mit 10.000 Euro Kurswert sinkt von 80 Prozent auf 60 Prozent; wer die 8.000 Euro voll ausgeschöpft hatte, muss 2.000 Euro ausgleichen, ohne dass sich ein Kurs bewegt hat.

Ob man mit einem Lombardkredit Wertpapiere kaufen muss, regelt der Kreditvertrag des jeweiligen Anbieters. Manche Banken und Broker begrenzen den Verwendungszweck auf den Wertpapierkauf. Bei anderen Anbietern kannst du mit dem Lombardkredit beispielsweise auch Konsumausgaben tätigen.

Wer mit einem Lombardkredit ein Auto oder eine Reise bezahlt, muss das Kursrisiko des Depots im Auge behalten. Fallen die Kurse, verlangt die Bank, dass du Geld nachschießt, während sich die Anschaffung nicht zurückgeben lässt. Ein Ratenkredit mit festem Zins und fester Laufzeit kennt keine Nachschussforderung und ist für langfristige Anschaffungen planbarer.

Wie hoch sind die Zinsen, die ich zahlen muss?

Die Zinsen für einen Lombardkredit sind variabel und fallen nur auf den genutzten Betrag und nur für die Dauer der Nutzung an. Wie hoch sie sind, legt jeder Anbieter selbst fest, und die Unterschiede sind groß: Im Herbst 2026 lagen die Sollzinsen großer Online-Broker zwischen gut 5,5 und gut 7,5 Prozent pro Jahr.

Manche Anbieter koppeln ihren Sollzins an den 3-Monats-Euribor, also an den Zinssatz, zu dem sich Banken untereinander für drei Monate Geld leihen, und schlagen einen festen Aufschlag darauf. Andere legen einen variablen Zinssatz fest, den sie bei Bedarf anpassen. Je nach Anbieter spielen auch Kreditrahmen, Depotvolumen oder Kundenstatus eine Rolle. Vor dem Abschluss lohnt sich deshalb ein Blick auf die Konditionen mehrerer Anbieter.

Das Zinsänderungsrisiko tragen die Anleger: Steigt der Referenzzins, steigt der Sollzins entsprechend. Ein Kredit, der heute günstig ist, kann deshalb während der Nutzung teurer werden.

Was das in Euro bedeutet, zeigt ein Beispiel. Annahmen: Du nutzt 5.000 Euro für 90 Tage, die Zinsen werden taggenau auf Basis eines Zinsjahres von 360 Tagen berechnet, also nach der Formel Betrag × Zinssatz × Tage ÷ 36.000.

Kreditart Sollzins pro Jahr Zinskosten für 5.000 € über 90 Tage Lombardkredit, günstiger Anbieter 5,5 % 68,75 € Lombardkredit, teurer Anbieter 7,5 % 93,75 € Dispokredit, Durchschnitt 9,46 % 118,25 €

Schon bei einem kurzen Kredit über drei Monate macht die Wahl des Anbieters 25 Euro Unterschied aus, gegenüber dem durchschnittlichen Dispokredit sind es bis zu 49,50 Euro.

Was ist der Unterschied zwischen einem Lombardkredit und einem Kontokorrentkredit?

Der Unterschied zwischen einem Lombardkredit und einem Kontokorrentkredit, im Alltag Dispokredit (Dispo) genannt, liegt in der Sicherheit. Den Lombardkredit sichert das Depot ab, den Dispokredit gewährt die Bank ohne Pfand auf Basis regelmäßiger Geldeingänge. Deshalb ist der Lombardkredit meist günstiger, kann aber bei fallenden Kursen Nachschüsse auslösen, die es beim Dispokredit nicht gibt.

Kriterium Lombardkredit Dispokredit Sicherheit Wertpapiere im Depot keine, Bank orientiert sich an regelmäßigen Geldeingängen Sollzins je nach Anbieter gut 5,5 % bis gut 7,5 % (Herbst 2026) 9,46 % im Durchschnitt (Bundesbank, August 2026) Konto Verrechnungskonto des Depots Girokonto Höhe abhängig vom Beleihungswert des Depots abhängig von Einkommen und Bonität Kursrisiko Nachschuss bei fallenden Kursen möglich kein Kursrisiko Rückzahlung jederzeit, keine festen Raten jederzeit, keine festen Raten

Der Lombardkredit kostet je nach Anbieter rund zwei bis vier Prozentpunkte weniger als der durchschnittliche Dispokredit; der Preis dafür ist das Kursrisiko.

Kann man Zinsen für einen Lombardkredit von der Steuer absetzen?

Zinsen für einen Lombardkredit können Privatanleger seit 2009 nicht von der Steuer absetzen. Nach § 20 Abs. 9 EStG ist der Abzug tatsächlicher Werbungskosten bei Kapitalerträgen ausgeschlossen; stattdessen gilt der Sparer-Pauschbetrag von 1.000 Euro pro Person und Jahr, für zusammen veranlagte Ehepaare 2.000 Euro (Stand 2026). Auch die Günstigerprüfung ändert daran nichts, wie der Bundesfinanzhof 2015 entschied (Az. VIII R 13/13).

Die Folge: Der Kreditzins muss aus versteuerten Erträgen bezahlt werden. Eine Rechnung zeigt, welche Rendite vor Steuern nötig ist, damit nach Zinsen und Steuern überhaupt etwas übrig bleibt. Annahmen: Die Erträge unterliegen der Abgeltungsteuer von 25 Prozent zuzüglich 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag, zusammen 26,375 Prozent ohne Kirchensteuer (§ 32d Abs. 1 EStG); der Sparer-Pauschbetrag ist bereits ausgeschöpft.

Die Formel lautet: Mindestrendite vor Steuern = Sollzins ÷ (1 − 0,26375).

Bei 5,5 Prozent Sollzins ergibt sich 5,5 % ÷ 0,73625 = 7,47 Prozent Mindestrendite pro Jahr.

Bei 7,5 Prozent Sollzins ergibt sich 7,5 % ÷ 0,73625 = 10,19 Prozent Mindestrendite pro Jahr.

Die Rechnung ist vereinfacht: Kursgewinne werden erst beim Verkauf versteuert, und die Teilfreistellung bei Aktienfonds senkt die Steuerlast, sodass die Hürde im Einzelfall etwas niedriger liegt. Die Werte sind Rechengrößen, keine Renditeerwartung.

Was passiert, wenn der Kurswert meiner Wertpapiere sinkt? Wenn der Kurswert der Wertpapiere sinkt, sinkt auch der Beleihungswert des Depots. Liegt der genutzte Kredit danach über dem Beleihungswert, entsteht eine Unterdeckung, und die Bank fordert, die Lücke kurzfristig durch Einzahlung oder zusätzliche Wertpapiere zu schließen. Geschieht das nicht fristgerecht, darf sie Wertpapiere verkaufen und den Kredit kündigen. Ein einfaches Beispiel: Ein Depot mit 20.000 Euro Kurswert wird mit 50 Prozent beliehen. Der Beleihungswert beträgt 10.000 Euro, der Kredit ist voll genutzt. Fällt der Kurswert auf 18.000 Euro, sinkt der Beleihungswert auf 9.000 Euro, und es müssen 1.000 Euro nachgeschossen werden. Wann es eng wird, hängt davon ab, wie viel vom Beleihungswert genutzt ist. Annahmen für die folgende Rechnung: Ein Depot von 20.000 Euro in einem breit gestreuten Aktien-ETF wird mit 60 Prozent beliehen. Die Quote liegt unter der Höchstgrenze von 75 Prozent, die Finanzen invest beispielsweise für ETFs ansetzt, und bleibt gleich; Zinsen bleiben außen vor. Die Unterdeckung beginnt ab einem Kursrückgang von 1 − Kredit ÷ (Beleihungsquote × Depotwert). Genutzter Kredit Verwendung Depotwert nach Verwendung Unterdeckung ab Kursrückgang von 5.000 € Überweisung 20.000 € 58,3 % 10.000 € Überweisung 20.000 € 16,7 % 12.000 € Überweisung 20.000 € jedem Kursrückgang 10.000 € Kauf weiterer ETF-Anteile 30.000 € 44,4 % Wer 5.000 Euro von 12.000 Euro Beleihungswert nutzt, hat bis zu einem Kursrückgang von 58,3 Prozent Puffer; wer den Beleihungswert voll ausschöpft, hat keinen. Der Kauf weiterer ETF-Anteile auf Kredit verschiebt die Nachschussgrenze nach unten, weil die neuen Anteile als zusätzliche Sicherheit zählen. Zugleich wachsen die Verluste. Fallen die Kurse um 30 Prozent, schrumpft das Depot ohne Kredit von 20.000 Euro auf 14.000 Euro, ein Minus von 30 Prozent. Mit 10.000 Euro Kredit in ETF-Anteilen schrumpft das Depot von 30.000 Euro auf 21.000 Euro; nach Abzug des Kredits bleiben 11.000 Euro, ein Minus von 45 Prozent plus Zinsen. Wichtig Die Bank kann den Beleihungswert auch ohne Kursverlust senken, wenn sie das Risiko eines Wertpapiers neu einschätzt. Schöpfe den Beleihungswert deshalb nicht vollständig aus und prüfe deinen verfügbaren Betrag regelmäßig. Was ist ein Margin Call? Ein Margin Call ist die Aufforderung der Bank, bei einer Unterdeckung Geld oder Wertpapiere nachzuschießen; auf Deutsch heißt er Nachschussaufforderung. Kommt der Anleger dem Margin Call nicht fristgerecht nach, darf die Bank verpfändete Wertpapiere verkaufen, auch mit Verlust. Reicht der Erlös nicht aus, bleibt der Rest als Schuld bestehen. Den Begriff Margin Call kennen viele Anleger aus dem CFD-Handel, wo der Broker gehebelte Positionen schließt, sobald die hinterlegte Sicherheit nicht mehr reicht. Wie Hebel und Margin dort zusammenspielen, zeigt der Ratgeber CFD-Handel einfach erklärt. Ein Margin Call trifft Anleger fast immer in einer Phase fallender Kurse. Ein Zwangsverkauf macht Buchverluste endgültig, und eine spätere Erholung der Kurse kommt dem Depot nicht mehr zugute. Den genutzten Kreditbetrag einschließlich Zinsen musst du in jedem Fall vollständig zurückzahlen, auch wenn der Verkaufserlös dafür nicht reicht. Deshalb kannst du mit einem Lombardkredit mehr verlieren, als du eingesetzt hast. Viele Anleger rechnen damit, dass sie im Ernstfall einfach anderswo einen neuen Kredit aufnehmen. Bei einem breiten Kursrückgang sinken die Beleihungswerte aller Depots gleichzeitig, sodass diese Ausweichmöglichkeit genau dann fehlt, wenn sie gebraucht wird. Mehr Abstand zur Nachschussgrenze schaffen diese Regeln: Den Beleihungswert nur zu einem Teil nutzen, damit ein Kursrückgang nicht sofort eine Unterdeckung auslöst.

Breit gestreute Fonds und ETFs als Sicherheit nutzen, weil sie höher beliehen werden und weniger schwanken als Einzelaktien.

Eine Geldreserve außerhalb des Depots halten, aus der sich eine Nachschussforderung bezahlen lässt.

Den verfügbaren Betrag im Online-Banking regelmäßig prüfen, besonders an Tagen mit deutlichen Kursverlusten.

Gefährlich wird ein Lombardkredit vor allem in Phasen, in denen die Kurse auf breiter Front fallen.

Für wen eignet sich der Lombardkredit? Der Lombardkredit eignet sich für Anleger mit einem ausreichend großen Depot, die kurzfristig Geld brauchen und eine Nachschussforderung jederzeit aus eigenen Mitteln bezahlen könnten. Typisch ist die Überbrückung bis zu einem sicher erwarteten Geldeingang. Je kürzer die Nutzung und je kleiner der genutzte Anteil des Beleihungswerts, desto besser passt der Lombardkredit. Wer auf eine Steuererstattung, eine Bonuszahlung oder einen Verkaufserlös wartet, überbrückt die Zeit, ohne Wertpapiere verkaufen zu müssen.

Wer einen Verkauf mit Kursgewinn vermeidet, verschiebt die Abgeltungsteuer auf diesen Gewinn; fällig wird sie beim späteren Verkauf.

Aktive Anleger kaufen Wertpapiere, bevor eine Überweisung auf dem Verrechnungskonto eingeht; bei Finanzen invest ist beispielsweise ein am selben Handelstag ausgeglichener Kredit zinsfrei (Stand 22.10.2026). In allen drei Fällen ist die Rückzahlung absehbar und die Nutzungsdauer kurz. Damit bleiben die Zinskosten niedrig, und das Depot ist nur für wenige Tage oder Wochen einem Nachschussrisiko ausgesetzt. Der zinsfreie Intraday-Kredit richtet sich vor allem an Anleger, die Positionen innerhalb eines Handelstags eröffnen und wieder schließen. Wie Daytrading funktioniert und welche Risiken dabei entstehen, erklärt der Ratgeber Daytrading lernen. Für wen eignet sich ein Lombardkredit nicht? Ein Lombardkredit eignet sich nicht für Anleger ohne Geldreserve, die eine Nachschussforderung nicht kurzfristig bezahlen könnten. Ebenso wenig passt er zu Depots aus wenigen schwankungsstarken Einzelaktien und zu langfristigen Anschaffungen. Der variable Zins und die Nachschusspflicht machen den Lombardkredit zu einem Instrument für kurze Zeiträume, nicht für dauerhafte Finanzierungen. Sparplan-Anleger ohne Notgroschen geraten bei einem Margin Call in Zahlungsnot und müssen im ungünstigsten Moment verkaufen.

Depots aus Nebenwerten werden niedriger beliehen; Finanzen invest rechnet in einem Beispiel mit 40 Prozent für Aktien außerhalb großer Indizes (Stand 22.10.2026).

Langfristige Anschaffungen lassen sich mit einem Ratenkredit mit festem Zins und fester Laufzeit planen, ohne Nachschussrisiko.

Wer Kursverluste schwer aushält, verkauft unter dem Druck einer Nachschussforderung leicht überstürzt. Ein Lombardkredit, der dauerhaft weitere Käufe finanziert, wirkt wie ein Hebel auf das Depot. Ob sich das lohnt, hängt davon ab, ob die Rendite nach Steuern den variablen Zins übersteigt; eine Garantie dafür gibt es nicht. Einen Hebel bauen Anleger auch mit Hebelzertifikaten auf. Anders als beim Lombardkredit ist der Verlust dort auf den Einsatz begrenzt, ein Totalverlust ist allerdings schnell möglich. Kriterium Lombardkredit passt✅ Lombardkredit passt nicht❌ Zweck Überbrückung bis zu einem sicheren Geldeingang, etwa Steuererstattung, Bonus oder Verkaufserlös langfristige Anschaffungen wie Auto oder Möbel; ein Ratenkredit mit festem Zins ist planbarer Nutzungsdauer wenige Tage oder Wochen, Rückzahlung absehbar dauerhafte Finanzierung ohne festen Rückzahlungstermin Geldreserve Nachschussforderung jederzeit aus eigenen Mitteln bezahlbar kein Notgroschen, Margin Call führt zu Zahlungsnot Depot breit gestreute Fonds, ETFs und Standardwerte mit hohem Beleihungswert wenige schwankungsstarke Einzelaktien oder Nebenwerte mit niedrigem Beleihungswert Ausschöpfung nur ein kleiner Teil des Beleihungswerts genutzt Beleihungswert voll oder fast voll ausgeschöpft Anlegertyp aktive Anleger, die ihren verfügbaren Betrag regelmäßig prüfen Anleger, die unter dem Druck fallender Kurse leicht überstürzt verkaufen Steuern Verkauf mit Kursgewinn wird aufgeschoben, die Abgeltungsteuer fällt erst später an Kredit als dauerhafter Hebel, obwohl unsicher ist, ob die Rendite nach Steuern den Zins übersteigt Ein Lombardkredit passt vor allem dann, wenn der Bedarf kurz, die Rückzahlung sicher und eine Reserve für Nachschüsse vorhanden ist. Fehlt einer dieser drei Punkte, ist ein anderes Finanzierungsmittel meist die bessere Wahl.

So geht’s: Lombardkredit Schritt für Schritt Einen Lombardkredit beantragen Anleger in der Regel online bei der Bank, die auch ihr Depot führt. Je nach Anbieter dauert das wenige Minuten oder einige Tage, etwa wenn die Bank Unterlagen zur Bonität anfordert. Welche Voraussetzungen müssen Anleger für einen Lombardkredit erfüllen? Für einen Lombardkredit brauchen Anleger ein Depot mit Verrechnungskonto bei der kreditgebenden Bank und beleihbare Wertpapiere darin. Viele Anbieter verlangen ein Mindestdepotvolumen, bei Finanzen invest sind es 3.000 Euro (Stand 22.10.2026). Manche Banken prüfen zusätzlich die persönliche Bonität und fordern Nachweise an. Wer sein Depot bei einer anderen Bank führt, kann den Lombardkredit dort nicht nutzen. Ein Depotübertrag zu einem Anbieter mit Lombardkredit ist möglich, dauert aber und gehört deshalb nicht in eine Situation, in der das Geld schon morgen gebraucht wird. Wie ein Depotwechsel Schritt für Schritt abläuft und worauf du dabei achten solltest, zeigt der Ratgeber Depotwechsel. Werbung Lombardkredit bei Finanzen invest ❗Achtung Kreditaufnahme kostet Geld. Für einen Lombardkredit benötigen Anleger ein Wertpapierdepot. Finanzen invest¹, der Broker von Finanzen.net, bietet solche Kredite auf Antrag an. Bitte beachte die entsprechende Informationsseite von Finanzen invest und die dort aufgeführten Informationen zu Konditionen, Beleihungswerten und den Risiken. Fragt die Bank bei einem Lombardkredit die Schufa ab? Ob die Bank bei einem Lombardkredit die Schufa abfragt, hängt vom Anbieter ab. Weil das Depot den Kredit absichert, spielt die Bonität eine kleinere Rolle als beim Ratenkredit, ganz ausgeblendet wird sie aber oft nicht. Manche Banken beziehen die persönliche Bonität ausdrücklich in die Kreditentscheidung ein, um eine Überforderung durch den Kredit auszuschließen. Bei manchen Anbietern läuft der Antrag bis zu einer bestimmten Kreditsumme vollständig digital, für höhere Beträge verlangt die Bank eine Selbstauskunft. Ob und an wen eine Bank den Kredit meldet, steht in den vorvertraglichen Verbraucherkreditinformationen, die jeder Anbieter vor Vertragsabschluss aushändigen muss. Wie beantragt man einen Lombardkredit? Einen Lombardkredit beantragt man im Online-Banking oder in der App des Depotanbieters: Beleihungswert prüfen, Kreditrahmen festlegen, Kreditangebot annehmen. Manche Anbieter setzen für die digitale Annahme des Angebots eine Frist von wenigen Tagen. Danach steht der Kreditrahmen auf dem Verrechnungskonto zur Verfügung. Den Beleihungswert des Depots im Online-Banking ansehen; bei vielen Anbietern lässt sich der Wert einzelner Wertpapiere über ISIN oder WKN abrufen. Einen Kreditrahmen beantragen, der den tatsächlichen Bedarf deckt und deutlich unter dem Beleihungswert liegt. Vor der Annahme Sollzins, Anpassungsregel, Zins für geduldete Überziehungen und Frist für den Ausgleich einer Unterdeckung lesen. Nach Abschluss den verfügbaren Betrag regelmäßig prüfen und einen Termin für die Rückzahlung festlegen. Mehr zum Thema lesen Besonders Beliebt News Brokerwechsel: So sparen Anleger mehr als 130 Euro im Jahr Jetzt lesen News Multiorder beim Online-Broker: Mit einem Trade in mehrere Aktien gleichzeitig investieren Jetzt lesen News Finanz-Apps: Diese fünf Tools sparen Gebühren und Steuern Jetzt lesen

Fazit

Ein Lombardkredit verschafft dir Geld, ohne dass du deine Wertpapiere verkaufen musst, und ist meist günstiger als der Dispo. Der Preis dafür ist ein Risiko, das beim Dispo fehlt: Deine Sicherheit schwankt mit der Börse, und bei fallenden Kursen kann die Bank Geld nachfordern. Wie gefährlich das wird, entscheidest du vor allem selbst, nämlich dadurch, wie viel von deinem Beleihungswert du tatsächlich nutzt. Wegen der variablen Zinsen und der möglichen Nachschüsse lohnt sich ein Wertpapierkredit am ehesten als kurze Brücke, etwa bis zu einem sicheren Geldeingang. Plane die Rückzahlung deshalb von Anfang an mit ein und halte eine Reserve bereit, mit der du eine Nachforderung jederzeit begleichen kannst.