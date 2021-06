CoinShares: Europas größter Vermögensverwalter für digitale Assets unter der Lupe

CoinShares – der Vermögensverwalter im Überblick

Die Vermögensverwaltung CoinShares wurde 2013 gegründet und hat ihren Haupsitz in Jersey, sowie Niederlassungen in London, New York und Stockholm. 2014 hat der Anbieter den weltweit ersten regulierten Bitcoin-Investmentfonds aufgelegt. Ein Jahr später bot XBT Provider, ein CoinShares-Unternehmen, die weltweit ersten Bitcoin-basierten Wertpapiere an einer regulierten Börse an.