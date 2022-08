Comdirect Alternative: Weitere Neobroker im Test

Börsen und Handelsplätze

Bei den Handelsmöglichkeiten lässt Comdirect kaum Wünsche offen. Kunden der Commerzbank-Tochter können ihre Orders für Aktien, Zertifikate & Co. an allen deutschen Börsen und mehr als 60 ausländischen Handelsplätzen platzieren. Hinzu kommen 18 außerbörsliche Direkthandelspartner. Damit bieten nur wenige Broker eine noch größere Auswahl an Handelsplätzen.

Der Handel an der Terminbörse Eurex ist bei Comdirect nur eingeschränkt möglich: Der Handel von Optionen ist möglich, Futures können hingegen nicht gehandelt werden. Der CFD-Handel wird bei der comdirect bank inklusive eines zuvor nutzbaren Demokontos angeboten.

Fondsanleger können bei Comdirect circa 19.000 Fonds und ETFs kaufen. Anleger können ihre Fonds über die Börse oder direkt mit der Kapitalanlagegesellschaft (KAG) handeln. Etwa 17.000 Fonds können direkt mit der KAG gehandelt werden. Auf etwa 14.000 Fonds erhalten Anleger bei der comdirect bank bis zu 100 Prozent Rabatt auf den Ausgabeaufschlag. Kein schlechtes, aber auch kein unschlagbares Angebot, bieten Comdirect Alternativen doch teilweise mehrere tausend Fonds ohne Ausgabeaufschlag an.