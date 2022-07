Consorsbank Alternative: Weitere Neobroker im Test

Consorsbank: Der Online-Broker im Überblick

Die Consorsbank geht zurück auf den 1994 von Karl Matthäus Schmidt in Hof (Saale) gegründeten Discount-Broker Consors, damals noch eine Zweigniederlassung der SchmidtBank. 2002 wurde Consors durch die französische BNP Paribas übernommen. Bis zum Jahr 2014 trat man als „Cortal Consors“ auf und firmierte anschließend unter Consorsbank. Heute ist die Consorsbank Teil der BNP Paribas mit deutschem Hauptsitz in Nürnberg. Rund 1,5 Millionen Kunden bietet die Consorsbank umfassende Finanzdienstleistungen an.

In Tests wird das Handelsangebot der Consorsbank häufig gut bewertet. Bei der „Brokerwahl 2019“ auf broker-test.de konnte sie in der Kategorie „ETF & Zertifikate“ den ersten Platz erreichen. Für Platz zwei reichte es in der Kategorie „Online Broker des Jahres 2019“.

Aber: Mit einer volumenabhängigen Preisgestaltung beim Wertpapierkauf lässt sich die Consorsbank ihr breites Angebot auch ordentlich bezahlen. So müssen Anleger deutlich tiefer in die Tasche greifen als bei den günstigsten Brokern. Die eine oder andere Consorsbank Alternative kann dieses Angebot sicher überbieten.