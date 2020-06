Corona-Warn-App: Das sollten Sie über die Tracing-App der Bundesregierung wissen

Corona-App soll bald kommen

Eigentlich war die Corona-Warn-App der Bundesregierung bereits für April 2020 vorgesehen. In vielen EU-Ländern gibt es eine ähnliche App bereits, doch jetzt steht sie offenbar vor dem endgültigen Start. Gesundheitsminister Jens Spahn kündigt die Vorstellung der Warn-App für die Woche ab dem 15. Juni an – zeitgleich soll sie dann auch zum Download für alle bereitstehen. Doch das Interesse der Menschen hält sich in Grenzen. So würden laut einer ARD-Umfrage lediglich 42 Prozent der Deutschen die Corona-App auch tatsächlich nutzen. Der Grund dafür ist sicherlich auch, die Angst der Menschen, mithilfe der Corona-Tracing-App überwacht zu werden. Zumal auch noch unklar ist, was die App tatsächlich nützt und wie sie mit dem Datenschutz vereinbar ist.

Allerdings stecken hinter der Entwicklung der App keine unbekannten Unternehmen: Die SAP und die Deutsche Telekom haben in Zusammenarbeit die Programmierung übernommen und den gesamten Quellcode für alle zugänglich im Internet veröffentlicht. Wenn die App fertiggestellt ist, wird sie durch das Robert-Koch-Institut veröffentlich.

Der Sinn hinter der Corona-App ist nicht, zu überwachen, sondern Infektionsketten möglichst schnell zu erkennen und zu durchbrechen – und das anonymisiert. Wie das funktioniert erklären wir Ihnen in unserem Artikel: