Corona und Arbeit: Homeoffice, Kurzarbeit, Urlaub, Quarantäne – das müssen Arbeitnehmer jetzt wissen

Kinderbetreuung und Homeoffice: Ist das zumutbar?

Wer die Möglichkeit hat, im Homeoffice zu arbeiten, kann sich erst einmal glücklich schätzen. Allerdings gestaltet sich die Arbeit Zuhause deutlich schwieriger, wenn Sie Kinder haben, die am Vormittag nicht in die Schule oder Kita gehen können. Allerdings ist es im Homeoffice nicht so einfach, einen Anspruch auf Lohnentschädigung zu bekommen – auch wenn Eltern ihre Kinder während der Arbeitszeit betreuen müssen. Das geht nur unter besonderen Umständen:

Nämlich dann, wenn Sie sich die Arbeit im Homeoffice nicht frei einteilen können. Zum Beispiel, wenn Sie Meetings zu festen Zeiten haben, an denen Sie teilnehmen müssen und in dieser Zeit nicht auf Ihre Kinder aufpassen können. So können Sie zum Beispiel die Lohnersatzleistung nur für bestimmte Tage beantragen, an denen Sie nicht arbeiten und Ihre Kinder gleichzeitig betreuen können. Auch in diesem Fall müssen Sie als Angestellter das Geld bei Ihrem Chef beantragen. Wenn Sie selbstständig sind, dann stellen Sie den Antrag direkt an die zuständige Behörde Ihres Bundeslandes.

Unsere Empfehlung: Eltern bekommen während der Corona-Krise einen einmaligen Kinderbonus in Höhe von 300 Euro pro Kind. Das ist eine der vielen Maßnahmen des Corona-Konjunkturpakets, das die Bundesregierung beschlossen hat.