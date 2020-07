Corona-Konjunkturpaket der Regierung: So profitieren Sie von den 130 Milliarden

Corona-Konjunkturpaket: 130 Milliarden sollen Wirtschaft ankurbeln

Das Coronavirus trifft die Wirtschaft ziemlich hart. Auch die großen und sonst stabilen Unternehmen bleiben hier nicht außen vor. Konjunkturforscher rechnen damit, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal um fast zehn Prozent einbricht. Denn die Menschen sind in der Corona-Krise verunsichert, manche in Kurzarbeit. Kaum einer gibt in solch einer Situation unnötig Geld aus – und das bedeutet auch für Online-Shops Einbußen.

Doch damit die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, hat der Bund sich auf ein umfassendes Konjunkturpaket geeinigt – und das mit einem Volumen von 130 Milliarden Euro! Das soll die Deutschen wieder zum Kaufen animieren und Arbeitsplätze sichern. Aber was sieht das Maßnahmenpaket eigentlich vor? Und was haben Sie als Verbraucher am Ende von diesen 130 Milliarden Euro?