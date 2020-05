Corona-Krise: Diese neuen Regelungen gelten für Miete, Rechnungen und Abos

Fitness-Studio wegen Corona kündigen

Gerade in Fitness-Studios sind Jahresverträge üblich – je länger man sich bindet, umso weniger kostet der monatliche Beitrag. Daher entscheiden sich viele gleich für einen Vertrag über einen Zeitraum von ein oder gar zwei Jahren. Dass das Fitness-Studio plötzlich geschlossen wird, damit rechnen weder Betreiber noch Kunden. Doch können Sie den Vertrag nun einfach so kündigen?

Die Antwort ist: Nein! Eine außerordentliche Kündigung in Bezug auf die Corona-Krise ist aktuell nicht möglich. Was allerdings viele Fitness-Studio-Betreiber anbieten ist, den monatlichen Beitrag zu pausieren. Sobald diese wieder öffnen dürfen, läuft der Vertrag wie gewohnt weiter. Wer bereits einen Jahresbeitrag im Voraus bezahlt hat, hat einen Anspruch auf Teilerstattung. Am besten informieren Sie sich in Ihrem Fitness-Studio darüber, welche Möglichkeiten angeboten werden.

Viele Fitness-Studios wurden in Zeiten von Corona einfallsreich: So bieten sie zum Beispiel online eigenen Trainingsprogramme, Beratungen und sogar Live-Fitness-Kurse an, um den Kunden Ersatzleistungen zu bieten. Pausieren Sie Ihren Vertrag, werden Sie eventuell auch keinen Zugang mehr zu diesen Leistungen haben.

Doch es gibt ein Licht am Ende des Tunnels: Denn in den ersten Bundesländern eröffnen Fitness-Studios bereits langsam wieder unter Auflagen: In NRW ab dem 11. Mai, in Hessen ab dem 15. Mai und in Rheinland-Pfalz dürfen die Studios ab dem 27. Mai wieder öffnen. Auch in Baden-Württemberg rechnen die Betreiber mit Öffnungen ab dem 31. Mai. Wie es in weiteren Bundesländern aussieht, ist noch nicht bekannt.

Wichtig: Fitness-Studios sind auf die Beiträge Ihrer Mitglieder angewiesen. Wenn zu viele Kunden ihre Mitgliedsbeiträge zurückziehen, gibt es nach der Corona-Krise vielleicht nur noch sehr wenige Fitness-Studios, in denen Sie trainieren können.